OPINIE | Gabriel Chirea, despre Covid-19 si fotbal: "Protocolul este o gluma. Cine va fi vinovat pentru victimele Covid-19 din Liga 1?"

Masurile de protectie impuse cluburilor din Liga 1, dupa reluarea competitiei, sunt o forma fara fond si o bomba cu ceas. Cine va fi vinovatul moral in cazul unei nenorociri? MTS, FRF, LPF, cluburile, fotbalistii, detinatorul drepturilor tv?

Dinamo a ajuns deja la al 13-lea membru al echipei care a fost depistat pozitiv la coronavirus, CFR Cluj incepe sa ii calce pe urme, cu 6 cazuri inregistrate, la Craiova apar primele infectari, la fel ca la alte cluburi, iar un focar a existat inclusiv in cadrul lotului de arbitri. In Liga 2, exista mai multe infectari, printre care si un focar la Ploiesti. Si acestea nu sunt nici primele si, probabil, nici nu vor fi ultimele teste pozitive, in conditiile in care protocolul incheiat de Guvern cu FRF si LPF este o gluma proasta, cluburile fiind lasate sa isi faca fiecare teste, unde are chef si bani. Calitatea materialor de testare este si ea una problematica, pentru ca multe cluburi prefera teste mai ieftine, implicit mai slab calitative si cu o acuratete redusa.

Jucatori care merg la masa cu prietenii, participarea la petreceri, masuri de protectie luate in deradere, calatorii cu avionul in curse de linie, sarbatorirea alaturi de suporteri, purtarea necorespunzatoare a mastilor medicale si vizitarea zonelor aglomerate si a centrelor comerciale fara nicio restrictie, asta s-a inregistrat in ultimele doua luni. MTS a incheiat un Protocol de Reluare a Competitiilor impreuna cu FRF si LPF, aprobat de Ministerul Sanatatii, MAI si alte structuri guvernamentale, iar reluarea Ligii 1 (play-of si play-out) si Liga 2 (play-off) a fost prezentata ca sigura, fara motive de ingrijorare. De fapt, de la restartarea competitiei, la jumatatea lunii mai, coronavirusul a colcait in cadrul cluburilor de fotbal, slab dotate pe partea medicala, atat din punct de vedere al personalului, cat si al aparaturii.

Reluarea celor doua campionate de fotbal a fost pripita, in conditiile in care reprezentantii altor sporturi au abandonat competitiile, iar despre cluburilor de fotbal din Romania se stia ca sunt mai degraba haotice in organizare si nu vor fi capabile sa stapaneasca pandemia, care a facut ravagii in lume si a dus, pana acum, la peste 600.000 de decese si aproape 15 milioane de infectari. De asemenea, tari mult mai bine organizate decat noi si cu campionate mai puternice, precum Franta, Olanda sau Belgia, au preferat sa nu mai continue sezonul. In ultimele luni, modelul nostru a fost Germania, Anglia, Spania sau Germania, unde cluburilor au bugete de 50-100 de ori mai mari decat cele din Liga 1, echipele au la dispozitie propriile clinici medicale, iar autoritatile au capacitatea sa se implice serios in procesul de preventie, in timp ce noi avem sub 2.000 de paturi de terapie intensiva si nu am fost in stare, timp de 4 luni, sa ne marim capacitatea de tratare a cazurilor grave.

In toata aceasta perioada, mai multe cluburi, mai ales din play-out, au cerut sistarea competitiei din cauza riscurilor medicale prea mari, dar au fost intampinate cu ostilitate de LPF si detinatorii drepturilor tv, care au amenintat ca vor cere daune financiare de peste 10 milioane de euro. De aici rezulta o greseala grava in negocierea vanzarii drepturilor tv. Daca LPF nu are trecuta in contractul cu firma EAD clauze de forta majora, care pot scuti cluburile de obligatia de a juca in conditii periculoase, gen pandemii si catastrofe naturale, atunci rezulta o lipsa crasa de profesionalism si ca Liga 1 va trebui sa se joace si daca vine sfarsitul lumii, adica printre eruptii vulcanice, ciocniri cu asteroizi si inundatii catastrofale, in caz contrar trebuind sa plateasca daune.

Acum, intrebarea importanta este: "Cine si-a asumat sa fie considerat vinovat, in cazul in care infectarile din Liga 1 si Liga 2 vor lasa sechele pe viata sau vor duce la, Doamne fereste!, decese?”. Si vorbim de raspundere penala, nu de obisnuitele vicieri anuale ale competitiei, cu musamalizarea cazurilor de coruptie, scandaluri financiare si de arbitraj. Adica, cine de la MTS, FRF, LPF, cluburi si detinatorii de drepturi de transmisie tv si-a asumat controlarea unei boli cu o infectiozitate mare si probabilitatea de deces a celor care o contracteaza, pentru terminarea unui campionat european mediocru, care nu mai e foarte interesant nici pentru microbistii impatimiti din Romania? Cine sunt vitejii inconstienti care au acceptat sa aiba pe constiinta eventualele victime si un cazier patat?