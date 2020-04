OPINIE | Gabriel Chirea despre plecarea patronului de la Dinamo: „Domnule Negoita, in ’94, Prunea a iesit si a gresit. Nu faceti ca Prunea!”

Telenovela continua la Dinamo: patronul ameninta din nou ca vrea sa plece, asa cum in serialele tv un Jose Armando bogat o lasa „embarazada” pe o Esmeralda saraca si vrea sa o abandoneze in miez de noapte.

Ionut Negoita a preluat pe Dinamo in 2013 si ameninta, inca din 2016, ca vrea sa vanda clubul oricarui cumparator de buna-credinta interesat. In ultimii 4-5 ani, cu cat Dinamo s-a afundat mai mult, patronul a anuntat cel putin de doua ori pe sezon ca vrea sa plece si ca se apropie sfarsitul colaborarii. In acest aproape un deceniu, echipa nu a castigat niciun titlu national, a jucat o singura finala de Cupa Romaniei, a castigat ultima editie a Cupei Ligii si s-a calificat o singura data in cupele europene, in 2017, cand a fost eliminata de Athletic Bilbao (1-4). De asemenea, Dinamo a trecut printr-un proces umilitor de insolventa, care a facut tandari imaginea clubului, a lasat neplatiti angajatii si i-a adus un dosar penal patronului.

In ultimii 3 ani, Dinamo, cel mai titrat club din Liga 1, cu 18 titluri de campioana, 13 trofee de Cupa Romaniei, semifinale de Cupa Campionilor Europeni si Cupa UEFA, a devenit un colos cu picioare de lut, fiind numit in batjocura de rivali "Rinamo". Echipa a ramas fara stadion nou, in timp ce ale rivalelor Steaua si Rapid sunt aproape finalizate, a ratat de trei ori consecutiv calificarea in play-off, a terminat sezonul trecut pe locul 9, cea mai slaba clasare din istorie, si-a vandut cei mai buni fotbalisti pe preturi de nimic, de cateva ori chiar rivalelor din campionat, a ajuns la 16 antrenori, din 2013 incoace, si are an de an probleme serioase in a obtine licenta pentru Liga 1 si in a-si pastra respectul rivalelor si admiratia fanilor.

E greu de crezut cum un afacerist dibace, precum este Ionut Negoita, un patron de afaceri infloritoare in domeniile HoReCa si imobiliare, nu a reusit sa aduca clubul pe linia de plutire si a ajuns sa apeleze la o cheta a fanilor pentru a-si plati fotbalistii. E stupefiant ca in interiorul clubului sunt angrenate razboaie de gherila intre diverse „carteluri” formate din angajati cu posturi redundante sau inutile. E imposibil de inteles cum patronul se plange ca nu gaseste resurse pentru a alimenta un buget decent ca valoare, in timp ce fostii angajati il acuza ca a facut bani seriosi in acesti 7-8 ani. E imposibil de constientizat de ce Negoita face in mod repetat declaratii denigratoare fata de propriul club si alege sa isi pulverizeze valoarea afacerii sale in mod constient.

In fine, nu e clar de ce s-a mai implicat Negoita in gonirea cu suturi a lui Nicolae Badea de la conducerea clubului, in 2013, declansand un razboi in instanta care tine si astazi, daca nici nu se pricepe la fotbal, asa cum a declarat singur in numeroase ocazii, nici nu are resurse sa readuca stralucirea clubului si nici nu are curaj sa faca miscari riscante in beneficiul acestuia. Nu e clar nici ce spera patronul dinamovist sa obtina, pentru ca simpatie si intelegere in niciun caz nu va primi, el urmand sa intre in categoria unor Valeri Moraru, Adrian Mititelu, Ioan Neculaie sau Dumitru Bucsaru, daca continua pe aceasta linie de actiune.

Negoita ameninta ca Dinamo poate retrograda si se poate desfiinta. Asa, si care e tragedia? Rapid s-a desfiintat si continuatoarea sa este deja in liga secunda, la portile Ligii 1, cu un stadion nou de 14.000 de locuri, iar in ultimul sezon a jucat cu mai multi spectatori in tribuna decat Dinamo. Steaua s-a desfiintat temporar si acum exista doua cluburi, unul care se descurca excelent in prima divizie si altul care va ajunge acolo, probabil, in 2-3 ani, si va avea la dispozitie un stadion de 31.000 de locuri. Craiova s-a desfiintat si exista tot doua echipe, una de play-off si de cupe europene, cu stadion modern, si alta deja promovata in Liga 2, care isi va construi propria arena. Cluburile din Cluj, Timisoara, Iasi, Arad, Ploiesti, Constanta sau Buzau s-au desfiintat si sunt foarte bine. Doar la Dinamo e strategia „boala lunga, moarte sigura” de 10 ani.

Asa ca, domnule Negoita, dupa cum spune un indemn al pandemiei de coronavirus, in ’94, Prunea a iesit din poarta si a gresit. Nu faceti, in 2020, ce a facut Prunea! Nu iesiti pe poarta din spate a fotbalului, pentru ca aveti fi singurul care va avea de pierdut. Aveti o datorie fata de Dinamo si veti fi singurul afectat de retrogradarea sau desfiintarea clubului, pentru ca Dinamo nu va muri, asa cum niciun club iubit de fani nu moare. Daca sunteti un capitan constiincios, nu abandonati vasul in timpul furtunii, fara directie si cu jumatate de cala inundata. In caz contrar, veti deveni un paria pentru milioane de oameni din aceasta tara.