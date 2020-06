OPINIE | Gabriel Chirea, despre razboiul momentului: “FCSB si Becali nu se mai pot intoarce in Ghencea. Altfel, va izbucni un razboi civil"

Gigi Becali a lasat Ghencea in ruine, dupa ce a plecat cu scandal, si vrea sa se intoarca pe un stadion reconstruit, fara nicio scuza si niciun regret. Nu are nicio sansa.

Oricate eforturi ar depune intermediarii sau presa, intre Gigi Becali si MApN ar mai putea avea loc o impacare, doar daca ministru al Apararii ar fi Victor Babiuc, iar sef al Statului Major General ar redeveni Dumitru Cioflina. Cei doi bugetari au spus ca au lucrat in interesul Stelei si al poporului roman, cand i-au pus cel mai titrat club de fotbal in brate lui Becali si au fost de acord cu un schimb dubios de terenuri, din care omul de afaceri acuza ca el ar fi fost cel inselat, desi toti trei au fost condamanti la inchisoare cu executare in acest dosar (Ca ideea despre relatia dintre cele doua parti, presa scria ca, in rechizitoriu, generalul Sandulescu declarase ca „numitul Becali George i-a trimis colonelului Preda 100 de milioane sponsorizare pentru un memorial al aviatiei. Monumentul nu a mai fost construit. Eu, in prima faza, nu am fost de acord cu suma, dar in urma discutiilor purtate cu generalul Cioflina, care mi-a spus ’Nu fii fraier, accepta banii si baga-i intr-un cont la o banca, sponsorizare!’, am acceptat. Banii au ramas in contul bancar").

Din actiunile si declaratiile oficialilor MApN, relatia din trecut dintre Becali si ministerul pare sa fie considerata o pata neagra pe blazonul militar si una care nu se va mai repeta vreodata. Si, odata cu recuperarea celei mai mari parti din palmares si a marcii, cu infiintarea noului club de fotbal, cu inaugurarea noii arene de 31.000 de locuri si cu intoarcerea grosului galeriei in tribunele ei, „Generalii” pe care Becalii ii acuza ca i-au furat, la randul lor clubul, nici nu mai au nevoie de echipa si de popularitatea lui Becali. Dupa ce ti-ai luat palme peste fata si scuipati, ti-a fost jigniti parintii, nevasta si copiii si nu ti-au fost platiti banii datorati, e cam greu sa accepti ca cel considerat vinovat sa se aseze la masa ta si sa iti manance mancarea din farfurie.

Despre ultrasii de la Peluza Sud Steaua, gruparea care sustine proiectul CSA Steaua si a devenit cea mai puternica componenta a galeriei steliste, Becali facea declaratii putin magulitoare, dupa ce aparusera informatii ca bodyguarzii sai si rivalii din peluza opusa, apropiati de FCSB, nu reusisera sa ii disciplineze, sa ii alunge sau sa ii suprime ca factor de influenta printre stelisti, nici cu vorba buna, nici in alt fel. "S-au adunat 300 de drogati sa ma conteste. O sa inchid Peluza Sud!”, ameninta latifundiarul, in urma cu zece ani, cand 4.000 de fani furiosi organizasera un mars in care ii strigasera „Vinde, pleaca, mori!”, ii dedicasera mesajul de pe placuta suedeza inainte ca ea sa fie la moda si ii declarasera razboi deschis. Becali ii mai numea „derbedei”, „vagabonzi”, „manipulati”, „bolnavi psihic”, „extremisti”, „nenorociti”, „scandalagii” si nu intelegea cum niste suporteri stelisti pot fi atat de nerecunoscatori, in ciuda investitiilor sale masive in transferuri.

In 2011, Becali chiar ii indemna pe cei de la Peluza Nord sa ii bata pe cei de la Sud („Trebuie sa faca ei curatenie, cei de la Nord sunt vreo 3-4.000. Sa se bata ei 300 cu astia 3.000. Sa vedem care sunt mai puternici, astia ai mei de la Nord sau aia 300 de la Sud. Sa-i bata pe aia si sa-i linisteasca. Fac totul numai sa scap de acei huligani drogati.”) si declara ca nu mai vrea sa joace vreodata in Ghencea („Nu o sa mai am treaba, de jucat nu mai joc in Ghencea, joc pe Lia Manoliu. Scriu pe peluza 'Istoria e a voastra!’ si le-o las lor, exact acolo, la Peluza Sud. Daca vor istoria aia nebuna a lor, ce viseaza ei, cai verzi pe pereti, ii las acolo. Cine vrea si ma iubeste pe mine, vine la Lia Manoliu. Sa stea, sa se duca duminica si sa planga la morminte parasite. Totul va fi degradat si sa ramana aia de la Sud cu peluza lor.”).

Dupa ani de zile de procese, jigniri, presiuni, amenintari, arogante, batai de joc, blesteme si datorii neplatite, dar si dupa schimbarea generatiilor in fruntea MApN si inclestarea „pitbull-ului” Florin Talpan de gatlejul fecesebist, care a rezultat in recuperarea marcii „Steaua” in instanta, nu mai poate avea loc o impacare intre cele doua parti. Declaratiile lui Gigi Becali, Gheorghe Mustata si ale celorlalti oficiali ai FCSB, care spun ca vor reveni sigur "acasa", in Ghencea, sunt doar fumigene, pentru a opri hemoragia de suporteri catre CSA Steaua si a-i mai tine aproape de echipa pe putinii care mai vin la stadion. Dupa finalizarea noului stadion din Ghencea, este mai probabil ca acolo sa fie primite temporar sa joace rivalele Dinamo, Rapid sau Craiova, decat dusmanul existential FCSB, care si-a dat seama, in urma anularii contractului de ingrijire a gazonului cu PMB, ca si Arena Nationala este cam scumpa, cand prin tribune bate vantul.

Insa, Becali culege ce a semanat. Anii de zile in care a considerat MApN un colaborator inferior si corupt, iar despre hard core-ul galeriei Stelei a crezut ca este doar o marioneta si nu un partener pentru viitorul clubului, doar pentru ca nu era de acord cu apucaturile sale autoritare, si-au pus amprenta asupra potentialului echipei sale. Este interesant de vazut cum va „impacheta” afaceristul marfa sa pentru a-i vinde imaginea ca „Steaua”, cand nu a mai luat titlul de 4 ani, nu detine marca si palmaresul de pana in 2003, nu va juca in Ghencea, nu va avea galeria veche alaturi si aproape toate fostele glorii ale clubului sunt solidare cu proiectul rival. Va trebui, probabil, sa se impace cu ideea ca e cel mai mare proprietar de terenuri intravilane din Romania, ca are sute de milioane de euro in cont, ca are bani de transferuri, influenta si cel mai bun lot de jucatori din Liga 1, dar ca exista un club pe care nu il poate cumpara si un stadion unde nu are voie sa puna piciorul. Va fi frustrant, probabil, dupa 30 de ani de "domnie".