OPINIE | Gabriel Chirea: "Dinamo acuza o conspiratie malefica. Are motive sa creada ca Becali chiar e ’Gigi Soros din Liga 1?"

Oficiali, fosti jucatori si suporteri dinamovisti spun, direct sau pe ocolite, ca echipa lor este sabotata pentru a ajunge in liga secunda, la finalul acestui sezon. Acuzele indica o anumita rivala.

Angoasa dinamovistilor a inceput, dupa ce meciurile contra Chindiei si a lui Hermannstadt au fost amanate, din cauza ca un test al magazinerului a iesit pozitiv, desi nu prezenta niciun simptom si mai multe analize ulterioare au arata ca si nu era infectat cu coronavirus. Nelinistile s-au amplificat, dupa ce Chindia a invins in extremis Viitorul, liderul play-out-ului, in urma mai multor faze si a unei evolutii contestate, iar Dinamo a ajuns pe loc retrogradabil direct, insa cu doua meciuri mai putin jucate. Galeria "ros-albilor" a acuzat printr-un comunicat ca „Gica Hagi este foarte senin dupa meciul pierdut in seara asta. Sa-l vedeti cum va pregati meciul cu Dinamo, ca si cum ar fi trofeul pe masa. Dintr-o data va uita de promovarea juniorilor. Avem doar doua zile de antrenament pentru a infrunta un sistem care ne vrea plecati. Pe noi, suporterii, nu ne pot opri si nici nu ne pot lega masca peste gura si peste ochi”.

Fanii si oamenii din anturajul „cainilor” au inceput sa isi puna semne de intrebare si, daca detectivii Columbo sau Poirot s-ar ocupa de caz, probabil ca dovezile circumstantiale l-ar indica rapid pe Gigi Becali ca „Gigi Soros din Liga 1”, nodul gordian al intereselor anti-Dinamo. Desi public nu vor sa isi exprime deschis parerea, ei acuza coincidente stranii, printre care tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei, unde Dinamo va intalni in dubla mansa rivala FCSB, dar si faptul ca va trebui sa se lupte pentru supravietuirea in Liga 1 cu echipe considerate in foarte bune relatii cu patronul rivalilor. Desi e improbabil ca o „coalitie a raului” sa fi fost asamblata special pentru a distruge cel mai titrat club din actuala editie a Ligii 1, ceea ce ar fi o absurditate din partea FRF, LPF si chiar a celorlalte cluburi, in conditiile in care ar scadea mult interesul pentru campionat, trebuie amintite plangerile lor.

In urma cu mai multi ani, Becali declara deschis ca "urasc Dinamo, daca as putea sa o retrogradez, as face-o”. Ura lui Becali s-ar trage din faptul ca rivalii l-au incurcat de nenumarate ori in lupta pentru trofee, a fost victima principala a farsei „Doar Dinamo Bucuresti” de la meciul cu Manchester City, dar si pentru ca ar fi rezistat doar trei zile ca fotbalist in Stefan cel Mare, unde nu ar fi fost selectionat pentru echipele de juniori, dupa spusele varului sau, Ioan Becali. Senzatia ca cei de la FCSB le poarta sambetele e amplificata si de activitatea online a lui Mihai Stoica, care pare mai satisfacut sa o ridiculizeze pe Dinamo, la fiecare rateu al rivalei, decat sa vorbeasca despre al cincelea sezon fara titlu al propriei echipe.

Intr-adevar, Academica Clinceni este considerata, cu argumente valide, „FCSB 2”, dupa ce Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, s-ar fi aflat in spatele promovarii, finantarii si transferurilor de la echipa ilfoveana, doi jucatori de baza (Robert Ion, Adrian Sut) sunt imprumutati de la FCSB si altii au trecut „ros-albastru”. La FC Voluntari, antrenorul Mihai Teja, desi format ca antrenor la academia lui Dinamo, a fost junior la Steaua, este ruda indepartata si prieten de familie al patronului FCSB, in timp ce administrarea si finantarea clubului se face de catre Primaria Voluntari, acolo unde sef este Florentin Pandele, finul lui Becali. De asemenea, manager general este Ioan Andone, aflat la cutite cu actualul finantator al lui Dinamo, dupa ce afaceristul l-a adus pe Adi Mutu special pentru a-l scoate din minti si a-l impinge sa demisioneze, iar vanzarea clubului catre afaceristul spaniol recomandat de „Ando” a fost respinsa vehement de Negoita. In februarie 2020, Andone l-a infuriat si pe Florin Talpan, juristul CSA Steaua, dupa ce a declarat ca „FCSB e Steaua si ar trebui sa joace in Ghencea, pe noul stadion”.

FC Hermannstadt tocmai si-a concediat cei mai mari anti-fecesebisti din conducere, antrenorul Vasile Miriuta, presedintele Iuliu Muresan si directorul sportiv Razvan Zamfir, iar clubul a intrat in proprietatea cuplului Anamaria Prodan - Laurentiu Reghecampf. AMP este impresar de meserie si colaboratoarea preferata a lui Gigi Becali. Ea a participat la nunta fiicei lui Becali, unde ar fi dat un dar de nunta de 10.000 de euro, eveniment la care, de exemplu, Narcis Raducan sau Helmuth Duckadam, angajati ai FCSB la acel moment, nu ar fi fost invitati. „Reghe”, pe de alta parte, e cel mai de succes antrenor al FCSB din ultimii 15 ani si a devenit in acesta saptamana membru al Asociatiei ”Salvati Steaua”, initiata de Gheorghe Mustata si de alti lideri ai galeriei FCSB.

Viitorul este un club antrenat, manageriat si finantat de catre Gica Hagi, nasul lui Gigi Becali. Desi relatia dintre Hagi si Becali este aparent una rece, Viitorul a supravietuit in Liga 1, dupa un meci contestat din 2013, la finalul caruia rivalii au acuzat un non-combat grosolan, iar latifundiarul a spus ca „Sunt fericit, ma bucur pentru nasul meu. Nu a fost blat, a fost omenie!”. In ultimii 10 ani, cei doi s-au asociat public foarte rar, dupa concedierea si scandalul mediatic din 2007, dar FCSB a fost clubul care a ajutat financiar cel mai mult gruparea lui Hagi, prin transferuri de jucatori de multe milioane de euro. Dincolo de trecutul stelist, Hagi a fost bulversat pentru ca este contestat si jignit frecvent de ultrasii lui Dinamo, chiar si la meciurile de juniori.

Chindia il are antrenor pe Viorel Moldovan, un fost jucator al lui Dinamo, care insa nu ar refuza postul de antrenor al FCSB, in viitorul apropiat. In ultimele luni, el a declarat ca „voi sti ce sa-i spun lui Gigi Becali, cand voi fi antrenorul lui. Omul baga bani si are voie sa traga pe cine vrea la raspundere”. Un acuzator mai scrupulos ar putea aduce in discutie si faptul ca Adrian Tutuianu, considerat cel mai puternic om politic din Dambovita si un apropiat al clubului Chindia, are o relatie foarte buna de colaborare politica cu Gabriela Firea, lider al PSD, primar al Capitalei si fina lui Becali. De asemenea, in perioada urmatoare, la Targoviste, Sf. Gheorghe, Sibiu si Iasi se va finaliza sau va incepe constructia unor stadioane moderne, de cateva zeci de milioane de euro, cele patru echipe urmand sa beneficieze de infrastructura mult mai buna decat Dinamo, putandu-se trage concluzia simplista ca ele pot sa devina mai atractive din punct de vedere al organizarii si transmisiei meciurilor.

Are motive FRF sa nu simpatizeze cu Dinamo? Ei bine, patronul Ionut Negoita a tot acuzat „o caracatita formata din unii conducatori de fotbal, unii jucatori si unii impresari, caracatita formata in ultimii 15 ani, care este una inca extrem de puternica” si numeroasele greseli de arbitraj in defavoarea echipei sale, ultrasii lui Dinamo provoaca haos la fiecare meci al nationalei si aduc amenzi si suspendari pentru FRF, modelul socios nu pare unul incurajat in contextul actual, iar conducatorii clubului din ultimii ani nu au fost nici ei cei mai buni prieteni ai actualei conduceri federale, Florin Prunea fiind cel mai bun exemplu. Altfel, probabil ca FRF nu ar declara catastrofala o eventuala retrogradare a lui Dinamo in Liga 2, ea urmand sa detina drepturile tv pentru o liga in care sa mai joace Rapid, Petrolul, „U” Cluj, Farul, FC Arges, Chiajna, Resita, echipele din Timisoara sau UTA (depinde cine va mai promova sau va mai retrograda), ceea ce ar face-o la fel de atractiva ca Liga 1, unde drepturile de difuzare sunt vandute de LPF. Din partea LPF, unii fani dinamovisti ar putea fi ingrijorati pentru ca Justin Stefan a fost membru in Consiliul de Administratie al FCSB, intre 2011 si 2013, de unde a facut pasul catre functia de Secretar General la Ligii, el fiind cel care a condus de facto aceasta institutie in ultimii ani, in conditiile in care Gino Iorgulescu a avut probleme personale de rezolvat si o prezenta tot mai redusa in spatiul public.

Dincolo de „probele circumstantiale” si de eventuale legaturi tenebroase, care ar putea fi aduse in discutie ca o justificare a pericolului actual, Dinamo a ajuns in aceasta situatie dificila in principal din cauza deciziilor si actiunilor propriilor conducatori si a evolutiilor modeste ale jucatorilor, fiind la indemana ei fie sa retrogradeze in Liga 2 si sa se apropie de desfiintare, fie sa se ridice in clasamentul play-out-ului, sa castige Cupa Romaniei si sa participe in editia viitoare a cupelor europene. Ca Gigi Becali si fecesebistii o urasc pe Dinamo, asta o stie toata lumea, dar e foarte greu de crezut si de dovedit ca chiar au puterea sa o distruga si sa o desfiinteze.