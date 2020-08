Doar 4 atacanti in lotul lui Dinamo inainte de startul noului sezon! Cum arata lotul lui Gigi Multescu si cand joaca impotriva lui FC Hermannstadt

Dinamo a anuntat cum arata lotul pentru sezonul 2020/21.

Din lista jucatorilor publicata pe pagina de Facebook a echipei, dinamovistii l-au omis pe Janusz Gol, al carui transfer a fost oficializat vineri.

Apar, insa, cei 6 jucatori care au revenit in aceasta vara in Stefan cel Mare, la antrenamentele de la Saftica. Este vorba de portarul Mihai Alexandru Esanu, fundasii centrali Florin Bejan si Vlad Petru Gisa, mijlocasii Geani Mihai Cretu si Alin Gabriel Lazar, precum si atacantul Catalin Ionut Magureanu.

Echipa lui Gigi Multescu are in componenta 28 de fotbalisti, dintre care doar 4 joaca in atac. Acest lucru i-a iritat pe suporteri, care au comentat ca mai este nevoie de transferuri in urmatoarele saptamani.

Iata cum arata Dinamo la startul noului sezon:

Portari

Catalin Straton

Mihai Esanu

Aleksander Mitrovic

Fundasi

Marco Ehmann

Alexandru Talmaciu

Mihai Popescu

Radu Zamfir

Costin Amzar

Ekrem Oltay

Ricardo Grigore

Florin Bejan

Ante Puljic

Mijlocasi

Alexandru Rauta

Claudiu Stan

Deian Sorescu

Valentin Borcea

Diego Fabbrini

Geani Cretu

Ahmed Bani

Alin Lazar

Andreas Mihaiu

Atacanti

Daniel Popa

Mihai Neicutescu

Catalin Magureanu

Robert Moldoveanu

Primul meci al lui Dinamo in sezonul 2020/21 al Ligii 1 este programat luni, 24 august, de la ora 21:00, contra celor de la FC Hermannstadt.