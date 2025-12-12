Sorin Paraschiv (44 de ani) a discutat în exclusivitate pentru Sport.ro despre situația din tabăra campioanei României, în contextul victoriei entuziasmante, scor 4-3, pe Arena Națională cu Feyenoord.

Sorin Paraschiv, interviu exclusiv pentru Sport.ro după FCSB - Feyenoord 4-3

Vicecăpitan la FCSB în sezonul 2005-2006, în care roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, Paraschiv a fost impresionat de modul în care s-au prezentat elevii lui Elias Charalambous în fața unui adversar mult mai bine cotat. I-a lăudat pe toți pentru efortul depus și l-a remarcat în special pe Juri Cisotti.

Totuși, fostul lider de la FCSB nu s-a lăsat deloc dus de val. I-a criticat, de asemenea, pe urmașii săi pentru rezultatele slabe din sezonul curent. „Tigrul” a stabilit că jucătorii și tehnicienii Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vină comună pentru parcursul dezamăgitor din Liga 1, Cupa României și Europa League. Fotbaliștii s-au relaxat după două campionate consecutive câștigate, iar antrenorii nu au reușit să îi motiveze.

Redăm, în următoarele rânduri, dialogul purtat cu Sorin Paraschiv despre situația actuală de la FCSB și despre amintirile cu care a rămas din cariera sa de fotbalist profesionist.

Ce mai faceți, cu ce vă ocupați în prezent?

Bine, sunt implicat la academie și am aici niște copii la sala de forță. Fac antrenamente individuale, sunt preparator fizic. Suntem toată ziua cu tineri fotbaliști în sală. Îi pregătim din punct de vedere fizic. Și mă ocup de academia la care sunt împreună cu Adrian Neaga. De curând am obținut licența de director sportiv la Federația Română de Fotbal și mă bucur că acum sunt cu acte în regulă pentru a putea fi în viitor director sportiv la un club.

V-ați așteptat ca FCSB să o bată pe Feyenoord? Cum ați trăit meciul?

Nu mă mai așteptam la un moment dat, mai ales când am văzut 3-1, dar au luptat până la final și este un rezultat care a surprins pe toată lumea. Cred că i-a surprins și pe ei. Să revii de la 3-1 este un rezultat care va intra în istoria fotbalului românesc. Va face parte dintr-un alt episod, așa cum ne aducem aminte de celelalte. Valencia, cum am oferit și noi, sau Ajax. Situația e puțin diferită. Ei încă nu sunt calificați. Dacă meciul de aseară le aducea o calificare, era minunat. Dar și așa este un rezultat mare pentru FCSB și pentru România.

Victoria v-a stârnit amintiri din perioada UEFAntastică?

Cred că acest rezultat face parte din categoria rezultatelor mari, dar cu o singură condiție. Să se termine și cu o calificare în primăvara europeană. Da, într-adevăr, mi-a adus aminte de marile rezultate ale Stelei.

Credeți că au șanse de calificare în momentul de față? Îi așteaptă două meciuri grele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce...

Dacă vor aborda la fel cele două meciuri vor avea șanse. În ultima perioadă au fost foarte inconstanți. Nu mai poți spune că au sau nu șansă. Spui că au șanse în campionat și în Europa League, după fac niște meciuri de care nu îți vine să crezi. Așteptăm să vedem dacă vor ține nivelul pe care l-au arătat aseară! Că dacă vor intra la meciurile viitoare și vor arata ca împotriva lui Metaloglobus sau în multe alte partide din campionat, nu vor avea șanse.

Sorin Paraschiv a făcut junioratul la Steaua București între anii 1992 - 2000, după are a fost promovat la echipa mare. „Tigrul” a continuat neîntrerupt până în 2007 la FCSB.

Juri Cisotti, elogiat de către Paraschiv după FCSB - Feyenoord 4-3

Ce jucători v-au plăcut aseară?

Cisotti! Eu zic că el a câștigat meciul de unul singur! A participat la trei goluri decisiv. Cisotti a fost numărul și după aceea toată echipa. Cisotti a reușit să facă diferența la trei goluri înscrise de FCSB aseară.

A fost cineva care v-a displăcut?

Mie mi-au plăcut toți! Atunci când câștigă echipa nu pot să dau nume și să vorbesc de anumiți jucători. Fiecare jucător și-a făcut treaba pe bucățica lui. Indiferent că a jucat bine 20 de minute sau 25 de minute proaste, mă refer aici la o repriză, acele 20 de minute făcute bine au fost foarte importante pentru echipă. Poate a închis un culoar și nu s-a luat gol. Poate a recuperat o minge. Pentru mine când faci un astfel de meci și obții o victorie mare, toți jucătorii sunt eroi!

Există jucători de la FCSB pe care i-ați fi dorit coechipieri în echipa care a prins semifinalele Cupei UEFA? Ar fi avut loc ca titulari?

E o întrebare grea. Noi, la acea vreme, aveam un colectiv foarte unit așa cum știți și dumneavoastră, și știe toată lumea. Foarte greu intra un jucător în primul 11, foarte greu intra în lotul de 18. La noi s-a pus foarte mare bază pe grup. Au fost personalități diferite în vestiar și mi-e greu să vă spun dacă ar fi intrat un jucător din această perioadă în vestiarul nostru. Îi apreciez foarte mult pe acești jucători care sunt acum, în momentul acesta, dar mi-e foarte greu să răspund la această întrebare. Poate și dânșii zic la fel despre noi sau cei din generația 2013-2014 cu Reghecampf.

7 cluburi a adunat Sorin Paraschiv în cariera sa de fotbalist: FCSB/Steaua București, Rimini, Unirea Urziceni, Volyn Lutsk, Farul Constanța, Concordia Chiajna și Juventus Bascov.

„Tigrul” îi trezește din euforie pe campionii en-titre

Fiecare își apreciază propriii coechipieri.

Da, sunt păreri diferite și suntem și puțin subiectivi. Mi-e greu să spun dacă ar fi intrat vreun jucător în primul 11. Îi apreciez pe toți, sunt jucători valoroși. Au demonstrat anul trecut! Anul acesta se întâmpla ceva cu ei din punct de vedere psihologic. Am spus-o tot timpul: valoarea ori o ai, ori nu o ai! Ei au avut valoare anul trecut. Nu poți să îți pierzi valoarea. Este ceva în neregulă la nivel psihologic pentru jucători și pentru antrenori. Ceva se întâmplă de nu mai poți să ții ritmul. Trebuie să câștigi 10 campionate la rând, le câștigi! Atunci demonstrezi constanță și valoare.

E totuși greu să fii Bayern Munchen!

Da, dar despre asta este vorba! Juventus, cu 9 campionate la rând, oamenii ăia oare nu se plictiseau atunci când începea noul sezon?! Trebuie să o iei de la capăt! Ai câștigat trei campionate și următorul? O iei de la capăt și trebuie să câștigi iar campionatul! Așa și la FCSB. Au câștigat două campionate, urma al treilea. Erau obligați să îl câștige și pe al treilea! După sunt obligați să îl câștige și pe al patrulea, dacă vor să demonstreze forță! Nu mă refer doar la jucători. Și antrenorii trebuie să se ridice la nivelul psihologic în care să îi motiveze pe jucători că trebuie să câștige al treilea campionat. Părerea mea este că este o vină comună.

Pentru rezultatele de până acum.

Da, pentru că jucătorii s-au relaxat, dar și antrenorii nu au putut să îi motiveze.

5 trofee are Sorin Paraschiv câștigate în carieră cu FCSB/Steaua București.

trofee are Sorin Paraschiv câștigate în carieră cu FCSB/Steaua București. De 3 ori a cucerit Liga 1 (2001, 2005 și 2006) și în două rânduri Supercupa României (2001 și 2006).

Presiunea din partea lui Gigi Becali, marea provocare a noilor jucători de la FCSB

Ce jucători ar trebui să aducă FCSB în iarnă? Vi se pare potrivit cineva anume?

Este foarte greu. Ați văzut că s-au adus jucători valoroși la FCSB și nu au făcut față. Sau după criticile patronului au căzut din punct de vedere psihic. Trebuie aduși pe anumite posturi. Depinde de conducere ce posturi cred ei că au nevoie și să vedem dacă demonstrează. La FCSB este foarte greu. Sunt multe criterii.

Printre care și presiunea din partea patronului.

Când intervine patronul sunt mulți jucători care cad, indiferent dacă sunt valoroși sau nu la momentul aducerii lor la FCSB. E foarte dificil să joci în condițiile acestea la FCSB. Dacă joci bine, ați văzut și dumneavoastră, că poți să câștigi foarte mulți bani și poți să prinzi un transfer în străinătate. Dacă joci slab, îți asumi criticile care vin din toate părțile.

Sorin Paraschiv, încrezător în potențialul lui Kevin Ciubotaru

Kevin Ciubotaru s-ar descurca la FCSB?

S-ar descurca, da! E un jucător tânăr, un junior, ar ajuta pentru regula U21. FCSB cred că mai are nevoie de un jucător U21. Ciubotaru este pe postul lui Radunovic. Părerea mea este că trebuie să schimbi ușor, ușor generațiile. Radunovic este încă la un nivel bun, dar poți veni din spate cu un tânăr de mare perspectivă. Mai ales că este român. Eu sunt adeptul utilizării jucătorilor români cât mai mulți, cât mai tineri. Asta îmi place cel mai mult și cred despre Kevin Ciubotaru că s-ar plia foarte bine la FCSB.

De Mihai Toma ce părere aveți?

La gol, Cisotti i-a dat o centrare foarte bună. Nu a trebuit să se înalțe foarte mult, să facă ceva foarte greu, Toma. A fost o centrare chiar pe capul lui. Aici multe merite i-aș aduce și lui Cisotti pentru assist-ul perfect. Toma este un băiat de viitor. Are niște calități bune. Este tânăr. Ați văzut că este și el inconstant, și este normal să fie așa pentru că are 18 ani. Cu acești tineri trebuie să ai răbdare. Deja are un an de când joacă. Este un băiat de viitor. Nu îi văd un profil foarte mare, foarte strălucit. În fotbalul de astăzi contează foarte mult, din punctul meu de vedere, și talia. El nu are o talie foarte bună, dar poate să compenseze cu alte calități.

38 de meciuri, un gol și 3 pase de gol a adunat Mihai Toma (18 ani) la FCSB, clubul la care a jucat toată cariera.

de meciuri, un gol și pase de gol a adunat Mihai Toma (18 ani) la FCSB, clubul la care a jucat toată cariera. 26 de apariții și două pase decisive a strâns Kevin Ciubotaru (21 de ani) la Hermannstadt, echipă care l-a adus de la Rangers B în august 2023.

Gigi Becali, diferit când juca Sorin Paraschiv

Când erați dumneavoastră fotbalist se implica Gigi Becali ca astăzi la schimbări, primul 11. Intervenea peste Olăroiu, Zenga, Protasov?

Din câte știu eu, nu. Eram un grup restrâns de 16-18 jucători. Așa cum bine știți, era un 11 standard. Era un 11 pe buzele tuturor tinerilor, tuturor oamenilor. Dacă întrebai atunci orice persoană de pe stradă care este primul 11 al Stelei, îl știa cu ochii închiși. Când se accidentau anumiți jucători sau erau suspendați se știau și înlocuitorii. De asta spun că nu știu dacă se implica atât de mult. Poate avea un jucător pe care îl simpatiza și era în primii 11. Nu l-ar fi impus, dar ar fi insistat. Să se implice așa mult, cum o face acum, nu!

Cu ce fel de experiență ați rămas din perioada petrecută la Rimini?

Fotbalul italian este foarte puternic din punct de vedere fizic. Serie B era foarte puternică atunci. Am avut colegi care imediat după ce au plecat de acolo au prins echipe bune prin Serie A. În acea perioadă eu am prins Serie B la un nivel foarte mare. Exact când am ajuns eu promovaseră Juventus și Napoli în Serie A. Juventus a fost un an retrogradată, iar atunci Serie B era la un nivel foarte înalt. Erau salarii exorbitante în Serie B și fotbaliști foarte buni. Am rămas cu o impresie foarte bună.

2007-2009 sunt anii în care a jucat Paraschiv pentru Rimini în Serie B.

Ce sentimente ați avut când ați înfruntat FCSB în tricoul Unirii Urziceni?

După doi ani de zile la Rimini m-am întors în România la Urziceni. Mi-a fost greu, fiind crescut în Ghencea de la 13 ani. Îmi aduc aminte că am câștigat în Ghencea cu 1-0. Am avut un sentiment greu să joc împotriva lor, să merg în vestiarul celălalt. A fost foarte greu, dar asta este viața fotbaliștilor. Aici nu a fost rivalitate între Urziceni și FCSB, doar că a fost un sentiment straniu pentru mine.

2009-2010 reprezintă sezonul în care „Tigrul” a îmbrăcat tricoul Unirii Urziceni.

Un pronostic pentru Turcia - România? Ne calificăm la Mondial?

Va fi foarte greu. Nu aș vrea să dau un pronostic. Plecăm cu șansa a doua. Turcii au jucători fenomenali care evoluează pe la Juventus, Real Madrid și în campionate puternice. Dacă abordăm acest meci cum am abordat jocul cu Austria, poate avem o șansă! Dar trebuie să fim realiști și să admitem că plecăm chiar cu șansa a doua.