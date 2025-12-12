Presa olandeză nu a trecut ușor peste înfrângerea umilitoare, suferită de Feyenoord Rotterdam, la București.

Avantajul de două goluri a fost recuperat de FCSB, care a reușit să egaleze în minutul 87 și a dat golul decisiv în minutul 90+5.

„Trupa lui van Persie, străfulgerată în prelungiri.”

Reacționând la dramatismul văzut în Arena Națională, olandezii nu au găsit ușor cuvintele de consolare, știind că Feyenoord a pierdut în fața ocupantei locului zece în Superliga României.

Publicația NOS a titrat: „Lui Feyenoord îi scapă un avantaj de 3-1 și se face de rușine cu un eșec la FCSB,” consemnând „deserviciul” pe care și l-a făcut gruparea din Rotterdam, în capitala României.

„Trupa lui Robin van Persie a fost străfulgerată în prelungiri. Calificarea e ca și pierdută, după a cincea înfrângere,” s-au pronunțat jurnaliștii olandezi.

