GALERIE FOTO „S-au făcut de râs” Ce nu au acceptat olandezii după eșecul imposibil de uitat, suferit de Feyenoord la București

&bdquo;S-au făcut de r&acirc;s&rdquo; Ce nu au acceptat olandezii după eșecul imposibil de uitat, suferit de Feyenoord la București Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Feyenoord a condus cu 3-1 la București, dar a părăsit România fără niciun punct.

TAGS:
FCSBEuropa Leaguefeyenoord
Din articol

Presa olandeză nu a trecut ușor peste înfrângerea umilitoare, suferită de Feyenoord Rotterdam, la București.

Avantajul de două goluri a fost recuperat de FCSB, care a reușit să egaleze în minutul 87 și a dat golul decisiv în minutul 90+5.

„Trupa lui van Persie, străfulgerată în prelungiri.”

Reacționând la dramatismul văzut în Arena Națională, olandezii nu au găsit ușor cuvintele de consolare, știind că Feyenoord a pierdut în fața ocupantei locului zece în Superliga României.

Publicația NOS a titrat: „Lui Feyenoord îi scapă un avantaj de 3-1 și se face de rușine cu un eșec la FCSB,” consemnând „deserviciul” pe care și l-a făcut gruparea din Rotterdam, în capitala României.

„Trupa lui Robin van Persie a fost străfulgerată în prelungiri. Calificarea e ca și pierdută, după a cincea înfrângere,” s-au pronunțat jurnaliștii olandezi.

FCSB

  • Fcsb feyenoord rotterdam uefa europa league 11122025 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Olandezii taxează „neglijența” lui Feyenoord

Fără a fi surprinzător, olandezii s-au declarat nemulțumiți de golul patru încasat de Feyenoord în prelungiri.

„Pentru ca totul să se înrăutățească, după o fază neglijentă, al patrulea gol a venit la poarta lui Feyenoord. Florin Tănase a putut să trimită mingea în plasă, punând-o pe FCSB în avantaj, 4-3,” a completat sursa citată.

FCSB își poate garanta o nouă calificare în primăvara europeană dacă învinge Dinamo Zagreb și Fenerbahce, în ultimele două etape. Mai puțin de șase puncte pun campioana României în situația de a depinde de jocul rezultatelor.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Cota lui Andrei Rațiu a explodat: c&acirc;t a ajuns să valoreze fotbalistul lui Rayo. Un singur rom&acirc;n e peste el
Cota lui Andrei Rațiu a explodat: cât a ajuns să valoreze fotbalistul lui Rayo. Un singur român e peste el
Divorț la Rapid &icirc;n plin sezon: Cu mine s-a terminat! Nu e la prima abatere
Divorț la Rapid în plin sezon: "Cu mine s-a terminat! Nu e la prima abatere"
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință Rom&acirc;nia: &bdquo;Vor curge sancțiunile UE!&ldquo;
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“
Angers - Nantes, LIVE pe VOYO, de la ora 21:45! Nantes &icirc;și joacă viitorul la Angers cu un nou antrenor pe bancă
Angers - Nantes, LIVE pe VOYO, de la ora 21:45! Nantes își joacă viitorul la Angers cu un nou antrenor pe bancă
După ce Halep s-a antrenat cu Sinner, Sabalenka s-a pronunțat ferm asupra italianului, &icirc;n cazul de dopaj
După ce Halep s-a antrenat cu Sinner, Sabalenka s-a pronunțat ferm asupra italianului, în cazul de dopaj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință Rom&acirc;nia: &bdquo;Vor curge sancțiunile UE!&ldquo;
Becali, Șucu și Rotaru, uniți de războiul hibrid care amenință România: „Vor curge sancțiunile UE!“
Divorț la Rapid &icirc;n plin sezon: Cu mine s-a terminat! Nu e la prima abatere
Divorț la Rapid în plin sezon: "Cu mine s-a terminat! Nu e la prima abatere"
Cota lui Andrei Rațiu a explodat: c&acirc;t a ajuns să valoreze fotbalistul lui Rayo. Un singur rom&acirc;n e peste el
Cota lui Andrei Rațiu a explodat: cât a ajuns să valoreze fotbalistul lui Rayo. Un singur român e peste el
Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei
Și-a anunțat revenirea &icirc;n fotbal, după trei ani de OnlyFans: &bdquo;Știți c&acirc;t am c&acirc;știgat?&rdquo;
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani de OnlyFans: „Știți cât am câștigat?”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
&rdquo;Tricolorul&rdquo; care i-a dat pe spate pe olandezi: &rdquo;O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV&rdquo;
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
You will never walk alone , Arne Slot! Invocat de Jurgen Klopp, olandezul a avut parte de o despărțire emoționantă la Rotterdam
"You will never walk alone", Arne Slot! Invocat de Jurgen Klopp, olandezul a avut parte de o despărțire emoționantă la Rotterdam
CITESTE SI
Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder &icirc;n fața șefei CAB: &bdquo;Vă mulțumesc!&rdquo;

stirileprotv Primul mesaj al judecătoarei care a confirmat dezvăluirile Recorder în fața șefei CAB: „Vă mulțumesc!”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!