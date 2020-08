Campionatul in care Steaua, Dinamo, Rapid si FCSB dau lupta TOTALA in acest sezon! Anunt de ultima ora: unde vor juca

Si in fotbalul mic incepe un sezon istoric!

Liga a 3-a va avea la start nu mai putin de 100 de cluburi in noul sezon.

Din lista echipelor care au obtinut accesul prin promovare la baraj sau care l-au solicitat ulterior in baza unei extinderi a campionatului fac parte si Rapid 2 sau Dinamo 2! Acestea pot completa o serie deja 'stelara' in Liga a 3-a! Steaua si FCSB le asteapta in C! FRF va decide saptamana viitoare daca le trimite pe toate 4 in aceeasi serie sau daca va prefera sa le desparta de teama unor eventuale incidente!



Liga a 3-a poate programa derby-uri de care fotbalului romanesc ii e dor: Steaua-Rapid, FCSB-Rapid sau Steaua-Dinamo. De asemenea, poate sa le opuna pentru prima oara in meciuri de seniori pe Steaua si FCSB, intr-o rivalitate care se anunta a fi istorica!

Liga a 3-a va incepe pe pe 12 septembrie.

Tweet Steaua Dinamo Rapid FCSB Citeste si: