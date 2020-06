OPINIE | De ce inconstienta lui Novak Djokovic face probabil faptul ca a contactat deja boala COVID-19

Din articol De ce are Novak Djokovic o vina in toate acestea?

Adria Tour, competitia amicala care ar fi trebuit sa pregateasca relansarea sezonului in tenis ar putea fi tocmai intrecerea care astupa toate sansele de revenire ale stagiunii 2020.

Sambata, Grigor Dimitrov a parasit Zadarul, Croatia, cu destinatia Monte Carlo, locatie de unde avea sa faca cunoscut, 24 de ore mai tarziu ca e contaminat cu noul coronavirus. La scurt timp dupa aceasta veste, Borna Coric a fost depistat la randul sau pozitiv, fiind singurul jucator care s-a duelat cu Grigor Dimitrov in acest weekend.

Finala turneului, Novak Djokovic versus Andrey Rublev a fost anulata, la scurt timp dupa aflarea vestii imbolnavirii bulgarului Grigor Dimitrov, dar situatia e departe de a fi rezolvata ori linistita in ATP. Iar Djokovic are motive serioase de ingrijorare in aceste momente.

Liderul ATP s-a duelat cu Borna Coric sambata seara, intr-un meci in care jucatorii nu si-au impartit separat mingile, asa cum este recomandat in mai multe state europene si in SUA, ci au jucat cu aceleasi, existand un risc enorm ca Novak Djokovic sa fi contactat virusul, dupa ce si-a atins fata cu mana in timpul partidei. Nu mai putin important, nici copiii de mingi nu au purtat manusi, prin urmare s-au expus inutil la contactarea virusului, iar acum, din nefericire, sunt suspecti de imbolnavire.

In plus, inainte de acest weekend, jucatorii prezenti in Croatia au jucat un meci de baschet, unde Novak Djokovic si Grigor Dimitrov au fost surprinsi de fotografi avand contact direct in timpul unui duel 1-la-1.

Pe fondul acestor evenimente, reactia lui Novak Djokovic a fost imatura.

In timp ce majoritatea celorlalti jucatori s-au supus voluntar testelor COVID-19, printre care Alexander Zverev si Marin Cilic, 'Nole' a refuzat testul si s-a grabit sa zboare inspre Belgrad, acolo unde va urma sa fie testat azi. "Novak nu a avut niciun simptom; niciun om din staff-ul sau nu a avut niciun simptom, asa ca nu s-a supus testului acum. Dupa ce va ajunge la Belgrad, isi va spuna epidemiologul si va continua procedura alaturi de doctor, conform recomandarilor oferite de acesta din urma," au spus reprezentantii Adria Tour, potrivit Sport Klub Serbia.

Informatia a fost infirmata mai tarziu de jurnalistul BT Sport, David Law, care a afirmat ca unul dintre preparatorii fizici ai lui Novak Djokovic a fost de asemenea depistat pozitiv la testul COVID-19.

Autoritatile croate le recomanda acum tuturor jucatorilor care au intrat in contact cu Grigor Dimitrov sa se autoizoleze timp de 14 zile si sa ramana in contact cu specialistii, dar nimeni nu poate garanta ca ideea organizarii Adria Tour nu a fost neinspirata.

De ce are Novak Djokovic o vina in toate acestea?

In calitate de presedinte al Consiliului Jucatorilor ATP si numar 1 in acelasi clasament, Novak Djokovic este probabil cel mai bun reprezentant pentru tenisul mondial in momentul de fata, cel putin teoretic.

Cu toate acestea, sarbul a actionat iresponsabil in ultima luna, iar deciziile sale au condus la imbolnavirea cu COVID-19 a doi jucatori din top 50 ATP, Grigor Dimitrov (19) si Borna Coric (33).

Dorinta lui Djokovic de a organiza un turneu amical care sa strabata patru tari ale zonei balcanice - Serbia, Croatia, Muntenegru si Bosnia si Hertegovina - are o sincronizare cel putin neindicata, avand in vedere modul in care pandemia a fost gestionata in majoritatea statelor europene.

Oficialii Adria Tour nu isi asuma vina deocamdata, chiar daca derularea turneului a condus la imbolnavirea a doi jucatori importanti ai circuitului masculin. "Am urmarit in permanenta masurile epidemiologice prevazute de tarile in care am organizat Adria Tour. Niciunul dintre cei implicati, care au avut contact cu Grigor Dimitrov nu are vreun simptom. Cu toate acestea, ramanem in contact cu autoritatile sanitare pentru a ne asigura ca oamenii care au avut contact cu Grigor vor fi testati in aceasta seara," a fost scris intr-un comunicat oficial al Adria Tour, potrivit UbiTennis.com.

Nu este suficient insa.

Directia impusa de Novak Djokovic este departe de a fi cea buna de urmat in circumstantele unei pandemii globale care are in prim-plan un virus contagios.

De dragul prezentului, viitorului si pentru ca istoria ne invata lectii, trebuie amintit cine, mai exact, este omul Novak Djokovic, persoana cu putere decizionala semnificativa in ATP.

Djokovic este jucatorul care in 2017 s-a despartit de antrenorul Andre Agassi pentru ca s-a opus unei interventii chirurgicale, crezand ca tratamentele alternative vor indeparta problema cotului sau. In 2018, 'Nole' a cedat insa si s-a supus operatiei, castigand 5 luni mai tarziu Wimbledonul. Cu toate acestea, nu a fost recunoscator medicilor, ci a vazut tot acest curs de intamplari ca fiind negativ: "Am plans trei zile dupa operatie. De fiecare data cand ma gandeam ca m-am operat, simteam ca m-am tradat pe mine insumi," spunea atunci Djokovic pentru The Telegraph.

Djokovic este jucatorul care in aprilie 2020 s-a opus ferm vaccinarii impotriva noului coronavirus, in conditiile in care vaccinul nu a aparut inca. "Personal, ma opun vaccinarii si nu mi-as dori sa fiu obligat de cineva sa ma vaccinez pentru a putea calatori. Dar daca va deveni obligatorie vaccinarea, va trebui sa iau o decizie. Am propriile mele ganduri in legatura cu aceasta problema si nu stiu daca acestea se vor schimba la un moment dat," afirma Nole in data de 20 aprilie, perioada in jurul careia sotia sa, Jelena, a fost pedepsita de Instagram pentru raspandirea unor informatii dovedite false.

Djokovic este, de asemenea, jucatorul care crede ca alcatuirea chimica a apei se schimba in baza emotiilor noastre. "Exista o conexiune intre a fi cu adevarat prezent in moment cu a fi constient de momentul si de faptul ca bei apa. Am vazut oameni care prin aceasta transformare energetica, prin puterea rugaciunii, prin puterea recunostintei ajung sa transforme cea mai toxica mancare sau cea mai poluata apa intr-o apa vindecatoare. Pentru ca apa reactioneaza, iar oamenii de stiinta au dovedit asta, ca moleculele din apa reactioneaza la emotiile noastre, la ce spunem noi," a spus Novak Djokovic bazandu-se pe teoria elaborata de japonezul Masaru Emoto.

Orice ar crede omul Novak Djokovic, pozitia sa actuala in lume il obliga sa isi separe credintele personale de viata publica.

Poate ca, in fapt, Novak Djokovic nu s-a imbolnavit de COVID-19, dar din perspectiva oricarui jucator ATP, lucrurile nu mai par sigure in circuit, autoritatea lui Novak Djokovic e chestionabila, iar sezonul risca sa nu mai continue.

Totul din cauza unui risc inutil, neasumat, mai precis acela de imbolnavire in urma unei participari la un turneu amical de tenis in care organizatorii, printre care Novak Djokovic, s-au gandit sa faca turul Balcanilor dar par sa nu fi luat cu seriozitate in calcul faptul ca vor fi insotiti nu doar de oameni, ci si de virus.