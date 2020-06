OPINIE | Gabriel Chirea, despre dezastrul anuntat de la Dinamo: „Fara play-off de trei ani, isi plateste generos groparii!"

Dinamo pierde bani prin toate crapaturile, nu a mai castigat un trofeu important de 8 ani si nu se vinde pentru 3 milioane de euro, desi e scoasa la mezat de 5 ani, dar continua sa accepte pretentiile exagerate ale celor care o omoara cu zile.

Dinamo a castigat ultimul titlu in Liga 1 in 2007, ultima Cupa a Romaniei a venit in 2012 si s-a bucurat in plan sportiv doar de ultima editie a Cupei Ligii (2017) si de o singura participare in cupele europene, in 2017, cand a fost eliminata in turul 3 al preliminariilor Europa League de Athletic Bilbao. „Cainii” au ratat prezenta in play-off-ul Ligii 1 in ultimele 3 sezoane, au avut mari probleme sa obtina licenta, au incasat foarte putini bani din vanzarea de jucatori, la nivelul sumelor platite pentru juniori de 12-14 ani din campionatele importante, iar imaginea sa a fost facuta tandari, din cauza ca cei interesati public de preluarea clubului s-au aratat revoltati ca li se cere sa achite 3-4 milioane de euro pentru un club istoric si un loc in Liga 1.

In schimb, conducatorii, antrenorii si jucatorii din ultimii 5 ani au avut parte de salarii decente si plata lor la timp, spre deosebire de alte cluburi, care fie s-au desfiintat din cauza colapsului financiar, fie au performat in conditii mult mai grele, fie au oferit o constanta in evolutii de neimaginat pentru dinamovisti. Faptul ca Dinamo a platit in aceasta perioada de degringolada salarii de 8-10-12.000 de euro pentru rezultate foarte slabe indica niste rupturi de logica si o lipsa de profesionalism strigatoare la cer.

Explicatiile pot fi simple: patronul chiar nu se pricepe la fotbal si a lasat echipa pe mana altor persoane, care nici ele nu se pricep mai mult decat el; patronul a platit salariile, dar a luat decizii peste capul antrenorilor, scouterilor si conducatorilor, dinamitand activitatea; conducatorii au platit salariile exagerat de mari din alte motive, separate de valoarea, forma si realitatea sportiva; antrenorii si jucatorii si-au batut joc de club in mod deliberat, considerandu-l doar o „vaca de muls”, pana au fost siguri de alte angajamente; nu a existat un cap limpede in conducere, care sa realizeze o strategie la intersectia dintre posibilitati, aspiratii si obligatii; planificarea clubului a fost una neprofesionista, lipsita de viziune si prada orgoliilor, mereu pe termen scurt, cu demolari si reconstructii de la o luna la alta; toate la un loc.

In urma cu 6-7 ani, Gica Hagi spunea, dupa o emisiune la Sport.ro, ca in fotbalul nostru exista echipe care au bani indeajuns de multi, desi oficialii lor declarau contrariul, si nu stiu ce sa faca cu ei, dar si ca au venit vremurile in care un fotbalist poate fi platit cu 10.000 de euro pe luna, doar daca este foarte valoros si decisiv in rezultatele echipei. In perioada in care Dinamo s-a adancit in clasamentul Ligii 1 cu jucatori platiti cu 10-12.000 de euro pe luna, Viitorul lui Hagi, cu salarii medii de 3.000 de euro pe luna (cel mai mare este de aproximativ 5.000 de euro pe luna), a reusit sa castige un titlu in Liga 1, o Cupa a Romaniei si o Supercupa a Romaniei, a terminat de 4 ori in top 5 in campionat, a atras sponsori si spectatori, si-a construit o baza sportiva moderna si un stadion nou, a dezvoltat o academie productiva si a vandut jucatori de zeci de milioane de euro.

La fel ca in cazul FCSB, care, in ultimii 5 ani, a tocat banii si a dat salarii de 20-25.000 de euro pe luna pentru eternul loc doi in Liga 1 (insa, echipa lui Gigi Becali a avut noroc ca si-a scos investitia din transferuri si din doua participari in grupele Europa League), ceva trebuie schimbat in acest proiect. Dinamo trebuie sa isi recalibreze pretentiile si strategia, deoarece in acest moment are cheltuieli de echipa cu pretentii si rezultate de club mediocru. Dinamo nu are stadion, baza sportiva e in pericol de a fi expropriata de ANAF, academia nu produce jucatori de calitate sau propune prea putini, imaginea organizatiei e facuta tandari, rezultatele se lasa asteptate si datoriile incep sa se adune periculos, anuntand falimentul in urmatorii 2-3 ani.

Singurul licar de speranta este implicarea puternica a fanilor dinamovisti, dezamagiti si energici, in ultimii ani. Dar e greu de crezut ca li se va acorda pachetul majoritar de actiuni fara lupta de catre actuala conducere, in ciuda traseului previzibil dezastruos pe care s-a incadrat clubul si pe care continua se ruleze.