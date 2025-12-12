În acest sezon, Rațiu a bifat 15 apariții în La Liga (o pasă decisivă), patru în Conference League (un gol), una în preliminariile Conference League și tot una în Copa del Rey.



Cota lui Andrei Rațiu a explodat: cât a ajuns să valoreze fotbalistul lui Rayo. Un singur român e peste el



Dacă până acum Rațiu era cotat de site-urile de specialitate la 12 milioane de euro, fotbalistul a ajuns acum să valoreze, potrivit ultimelor estimări Transfermarkt, 18 milioane de euro!



Doar Radu Drăgușin e peste el în topul internaționalilor români cu 22 de milioane de euro. Dennis Man completează podiumul celor mai bine cotați fotbaliști români cu 13 milioane de euro.



La Rayo, Rațiu a consemnat 73 de meciuri de când s-a transferat la echipă, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de patru ori și, pe deasupra, a oferit și patru pase decisive.



De 36 de ori a fost convocat Rațiu la națională, unde a înregistrat și două reușite



Andrei Rațiu, integralist în Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2



Andrei Rațiu a fost integralist joi seară în partida Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2, contând pentru etapa a 5-a din grupa unică a Conference League. Camello (6') și Pacha (61') au punctat pentru învingători, iar Imaz (44') pentru învinși.



Internaționalul român a fost utilizat de antrenorul Inigo Perez pe postul de extremă dreapta, poziție pe care a mai fost încercat datorită tehnicii sale bune și a vitezei excelente.



„Sonic” nu a avut probleme majore pe o poziție înaintată. Portalul Sofascore i-a acordat nota 6,9. Doar patru coechipieri ai săi au fost evaluați superior de către sursa citată.

