Adio, transferuri! Adio, bani! Trei titulari din meciul cu Norvegia au scapat transferuri ca si facute

Burca, Cicaldau si Iancu au fost urmariti cu interes la meciul cu Norvegia, dar rezultatul si evolutiile au speriat cumparatorii.

Andrei Burca (27 ani / CFR Cluj) este pe lista de transferuri a mai multor cluburi din Rusia, Alexandru Cicaldau (23 ani / CSU Craiova) este monitorizat de mai multe formatii din Serie A, iar Gabriel Iancu (26 ani/ FC Viitorul), golgheterul ultimei editii de campionat cu 18 goluri, era foarte aproape de oficializarea unui transfer in Turcia sau tarile arabe. Evolutiile acestora in Liga 1, dar si cele din partidele din luna septembrie din Nations League, au creat interes pentru transferurile lor, in conditii avantajoase atat pentru cluburile la care sunt legitimati, cat si pentru conturile proprii.

Insa, haosul care s-a instalat la echipa nationala, evolutiile modeste si infrangerile cu Islanda (1-2) si Norvegia (0-4) au sistat pentru moment inaintarea unor oferte concrete. Acum, oficialii cluburilor interesate vor sa mai astepte partidele cu Austria (14 octombrie), Norvegia (15 noiembrie) si Irlanda de Nord (18 noiembrie), pentru a-si face o imagine mai buna asupra potentialului jucatorilor, iar oferte de transfer nu vor fi facute inainte de finalul acestui an.