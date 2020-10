Dinamo l-a prezentat oficial pe fundasul adus din Spania! Cine este Abdoulaye Ba si care sunt detaliile contractului cu echipa din Stefan cel Mare

Dinamo l-a prezentat oficial pe fundasul central transferat in aceasta saptamana.

Este vorba despre Abdoulaye Ba, senegalezul in varsta de 29 de ani care a evoluat cel mai recent pentru Rayo Vallecano. Fundasul a semnat cu Dinamo un contract valabil pana la finalul acestui sezon.

De-a lungul carierei, Ba a mai trecut pe la FC Porto, Sporting Covilha, Academica Coimbra, Vitoria Guimaraes, Rayo Vallecano, Fenerbahce, Alanyaspor, 1860 Munchen si Deportivo La Coruna.

In palmaresul fotbalistului se regasesc 6 trofee, toate cucerite in Portugalia: un titlu (cu Porto in 2013), doua Cupe ale Portugaliei (cu Porto in 2010 si cu Academica Coimbra in 2012) si trei Supercupe (cu Porto in 2009, 2012 si 2013).

"Bine ai venit, Abdoulaye Ba! 176 partide si 18 goluri a adunat Abdoulaye Ba in campionate importante ale Europei: 46/1 (La Liga - Spania 1), 21 (La Liga 2 - Spania 2), 43/1 (Liga NOS - Portugalia 1), 33/11 (Liga Pro - Portugalia 2), 16/2 (SuperLig - Turcia 1) si 17/3 (2. Bundesliga - Germania 2).

3 meciuri in Champions League a jucat Abdoulaye Ba pentru FC Porto si 10 in Europa League, 5 pentru Vitoria Guimaraes si 5 pentru Fenerbahce", au notat oficialii "cainilor rosii" pe pagina de Facebook a echipei.