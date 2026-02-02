Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"

Fotbal extern
FCSB a decis să își întărească lotul pe finalul perioadei de mercato, după rezultatele nesatisfăcătoare din acest an.

FCSBPogon Szczecinmarian hujaPetrolul Ploiesti
După ce a obținut semnăturile lui Andre Duarte și Ofri Arad, liberi de contract, FCSB l-a cumpărat pe mijlocașul Joao Paulo, de la Oțelul Galați. Gigi Becali a anunțat că în zilele următoare mai așteaptă doi jucători din străinătate, inclusiv un atacant.

Presa poloneză: FCSB, interesată de transferul lui Marian Huja de la Pogon Szcecin

O informație surprinzătoare vine la începutul săptămânii din presa poloneză. Goal scrie că FCSB se interesează de Marian Huja (26 de ani), fundașul central de picior stâng plecat de la Petrolul Ploiești în vară, care se află sub contract cu Pogon Szczecin.

Achiziționat în schimbul sumei de 300.000 de euro, Huja a fost titular incontestabil la Pogon Szczecin în prima parte a sezonului, însă în ultimele runde din Ekstraklasa a jucat puțin sau deloc. Goal scrie că formația poloneză încearcă acum să recupereze suma investită în vară, iar pe lângă FCSB ar mai exista interes și de la un club din China pentru stoperul cu dublă cetățenie, română și portugheză.

"Am aflat că FCSB, cel mai de succes club din România, controlată de milionarul controversat Gigi Becali, este interesată de Marian Huja. Dacă s-ar materializa transferul, ar însemna o revenire pentru Huja în campionatul în care a excelat.

Huja mai are însă o opțiune. Este vorba de un club din China, care și-a manifestat și el interesul. Există timp pentru un acord, având în vedere că fereastra de mercato din România se încheie pe 9 februarie, iar cea din China la finalul lunii", a scris Goal.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Marian Huja

Dawa se operează. Mihai Popescu trebuie să mai aștepte

Informația din Polonia este oarecum surprinzătoare, având în vedere că FCSB este acum destul de bine acoperită în zona fundașilor centrali. Andre Duarte a sosit în această iarnă, iar Elias Charalambous se mai poate baza acolo pe Siyabonga Ngezana, Daniel Graovac și Joyskim Dawa.

Totuși, Mihai Stoica a anunțat recent că Joyskim Dawa va fi supus unei noi intervenții chirurgicale, iar camerunezul este așteptat să lipsească până la 6 săptămâni de pe gazon.

Un alt fundaș central din lot este Mihai Popescu, accidentat grav la genunchi în octombrie. Recuperarea sa decurge excelent și ar putea reveni în martie la antrenamentele cu echipa.

Huja, 5 sezoane la Petrolul

Marian Huja s-a născut în Portugalia din părinți români. Și-a făcut junioratul la Belenenses și Watford, a mai jucat în Danemarca la HB Koge, iar în 2020 a sosit la Petrolul. Fundașul central a petrecut cinci sezoane la formația ploieșteană, a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din lot, iar după 127 de partide în tricoul "lupilor" a fost vândut vara trecută la Pogon Szczecin, pentru 300.000 de euro.

În acest sezon, Huja a strâns 16 meciuri și a marcat două goluri. Stoperul a fost rezervă neutilizată la trei dintre ultimele cinci jocuri ale lui Pogon.

