Incearca Barca sa il transfere din nou?! Lautaro Martiez nu si-a prelungit deocamdata contractul cu Inter: "Nu am vorbit despre prelungire!"

Agentul lui Lautaro Martinez afirma ca nu a discutat cu Inter despre prelungirea contractului.

Perioada de transferuri s-a incheiat, iar Barcelona nu a gasit un inlocuitor pentru Luis Suarez. Catalanii au incercat sa ii transfere pe Martinez de la Inter si pe Memphis Depay de la Lyon. dar nimic nu s-a concretizat. Acest lucru arata ca in urmatoarea perioada de mercato, echipa condusa de Ronald Koeman va incerca sa aduca un numar 9. Chiar daca Depay a fost dorit cu insistenta de club, nu trebuie uitatel incercarile repetate ale Barcei de a-l convinge pe Lautaro Martinez sa vina langa Messi. Contractul lui cu Inter Milano expira in 2023, iar argentinianul nu si-a prelungit inca intelegerea. Agentul sau, Beto Yaque, a vorbit despre ce s-a intamplat in ultima a perioada de transferuri.

"Au fost multe zvonuri. Toata lumea l-a dorit, dar nu era nimic concret si inca mai are contract cu Inter pe doi ani. Nu am vorbit inca despre reinnoirea intelegerii", a declarat impresarul argentinianului pentru TNT.

Tweet Barcelona Inter Lautaro Martinez