Wesley Lopes, fostul golgheter emblematic al Ligii 1 în tricoul lui FC Vaslui, a dezvăluit că își dorește să revină în fotbalul românesc, de această dată dintr-o nouă postură. Brazilianul a acordat un interviu pentru Sport.ro, în care a vorbit despre planurile sale de antrenor.



Wesley Lopes vrea să semneze ca antrenor în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”



Wesley a anunțat că a obținut licența C și este pregătit să facă primii pași în cariera de tehnician, ca antrenor secund.



Fostul atacant nu exclude o revenire în România și spune că a discutat recent cu Adailton, fostul său coleg de la FC Vaslui.



„(n.r - te-ai gândit să te faci antrenor?) Da, acum am făcut licența și pot să fiu antrenor secund, să fiu în staff tehnic. Vreau să intru în lumea asta, să intru în staff-ul tehnic pe undeva.



(n.r - Nu vrei să vii în România?) Ba da! Cum să nu! Dacă se poate, da. Am vorbit cu Adailton acum câteva zile. Adailton acum e acasă, în Brazilia, și el e antrenor secund. A zis că în doi ani vrea să devină antrenor principal și să vină prin România. Și a zis că mă aduce! Zicea că sunt primul pe care îl aduce. Lumea știe că Adailton este un băiat foarte serios și vrea să fie antrenor. El să fie principal și eu secund”, a spus Wesley pentru Sport.ro.



Wesley a evoluat cinci sezoane la FC Vaslui, unde a strâns 136 de meciuri, 77 de goluri și 12 pase decisive, fiind al doilea cel mai bun marcator străin din istoria campionatului.



De cealaltă parte, Adailton este liber de contract în acest moment, după ce a antrenat, în ordine, Poli Virtus, Vigor Carpaneto, Juventude și Internacional.

