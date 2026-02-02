Premier League se apropie, treptat, de momentul culminant! Diseară, vom încheia și runda cu numărul 24. Ceea ce înseamnă că vor mai rămâne 14 etape de jucat.

În epilogul etapei, se vor duela două formații aflate în partea a doua a clasamentului. Cu precizarea că Sunderland și Burnley sunt, totuși, în situații foarte diferite, la ora actuală.

Sunderland stă pe 11, departe de grijile retrogradării. Burnley, în schimb, e cu un picior în Championship, fiind deja la 11 puncte de poziția a 17-a, prima care asigură rămânerea în Premier League.

De la ora 22:00, Sport.ro va oferi meciul Sunderland – Burnley în format LIVE VIDEO!

