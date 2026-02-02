FCSB a rezolvat transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați și acesta va fi al treilea transfer al campioanei României.

Gigi Becali a anunțat că își mai dorește un atacant la FCSB, pentru a le face concurență lui Daniel Bîrligea și lui Mamadou Thiam.

MM Stoica nu este de acord cu transferul lui Issouf Macalou



Atacantul lui ”U” Cluj este dorit de Gigi Becali, dar MM Stoica a anunțat că nu este de acord cu aducerea jucătorului de 27 de ani din Costa de Fildeș.

Cifrele lui Issouf Macalou sunt cele care nu îl încântă pe oficialul de la FCSB.

„Nu. Are o calitate. Unu la unu e foarte bun, dar la un jucător de atac trebuie să te uiţi la cifre. Are 22 de meciuri, un gol (n.r. în acest sezon). Vorbesc de cifre.

Să mă ierte cei de la Universitatea Cluj. Nu s-a pus niciodată problema. Numele lui nu a fost rostit niciodată la noi”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

Issouf Macalou, jucător adus de ardeleni în ianuarie 2025 de la Sochaux a bifat 4 goluri și 7 pase decisive în 36 de meciuri.

Aripa dreapta, care poate juca și vârf, este cotată la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

