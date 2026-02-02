Laurențiu Reghecampf (50 de ani) era, la finalul primului său mandat la Steaua (n.r. – cum se numea pe atunci FCSB) unul dintre cel mai bine cotați antrenori din România!

Vorbim despre perioada 2012-2014 după care „Reghe“ a și prins un contract la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), o echipă la care, astăzi, foarte puțini antrenori români ar mai putea visa. E suficient să spunem că, la ora actuală, la Al-Hilal antrenează Simone Inzaghi, ca să ne dăm seama ce a ajuns această grupare din Saudi Pro League.

Revenind la Reghecampf, paradoxal, perioada petrecută la Al-Hilal i-a făcut mai mult rău! Din cauza unor alegeri greșite și asocieri cu personaje toxice – de care s-a debarasat, între timp! – cariera lui „Reghe“ a luat-o la vale. CV-ul său din perioada 2014-2024, cu mandate scurte sau nereușite la diferite echipe, fix asta demonstrează.

Reghecampf, ridicat în slăvi de arabi: „Arhitectul unei transformări spectaculoase“

În acest context, în vara anului trecut, Laurențiu Reghecampf a fost nevoit să ia o decizie bizară: preluarea unei echipe din Sudan, Al-Hilal Omdurman. La vremea respectivă, această hotărâre l-a transformat pe „Reghe“ în subiect de glume și bășcălie în fotbalul românesc.

Astăzi însă, la șase luni distanță, cel care râde e Reghecampf! Pentru că a transformat Al-Hilal Omdurman într-o forță în Africa. Dovadă și faptul că a dus echipa pe primul loc în campionatul din Rwanda – aici s-a înscris Al-Hilal Omdurman din cauza războiului din Sudan – a calificat-o în grupele Champions League, iar aici a strâns deja 8 puncte, bilanț cu care e cu un pas în sferturile competiției.

În acest moment, Al-Hilal Omdurman are o serie de 11 partide fără eșec – 9 victorii, 2 egaluri – și tocmai a învins „Brazilia Africii“ în Champions League, după cum Sport.ro a arătat aici.

Pe fondul acestei situații, arabii au făcut anunțul: „Reghecampf, cel mai bun antrenor din istoria recentă a lui Al-Hilal Omdurman“. În cadrul unui material semnat de jurnalistul Ibrahim Awad, acesta l-a ridicat în slăvi pe tehnicianul român.

Sport.ro ofertă, în rândurile de mai jos, fragmente dintr-un articol impresionant despre „Reghe“ și ce a reușit acesta la cea mai iubită echipă din Sudan:

*Reghecampf e „arhitectul“ une transformări spectaculoase și omul care ne-a adus gloria continentală. Conducerea lui Al-Hilal i-a oferit încredere acestui antrenor, iar el a răsplătit această încredere cu rezultate și stabilitate.

*Numele lui Reghecampf nu mai e unul oarecare printre tehnicienii care s-au așezat pe banca lui Al-Hilal Omdurman. De acum, Reghecampf și-a câștigat statutul de antrenor cu care Al-Hilal a intrat într-o nouă etapă fotbalistică. Reghecampf a construit o echipă curajoasă, solidă din punct de vedere tactic. Iar asta pe o fundație sănătoasă. Rezultatul? Al-Hilal Omdurman a devenit o formație redutabilă la nivel continental.

*Victoria pe care Reghecampf tocmai a obținut-o în fața celor de la Mamelodi Sundowns, finalista Ligii Campionilor din sezonul trecut, e un rezultat care valorează mai mult de 3 puncte. Acest succes a fost un „certificat de calitate“. Mai ales că a venit după un 2-2 cu aceeași echipă, în deplasare.

*Când Al-Hilal l-a numit pe Reghecampf în funcție, în august 2025, drumul a fost orice, numai accesibil nu. De fapt, acest antrenor a avut un început de mandat foarte dificil. Și abia a „supraviețuit“ în funcție, în condițiile mulți au cerut demiterea sa după primele două tururi preliminare în Champions League.

*Spre lauda lor, conducătorii lui Al-Hilal Omdurman au rămas alături de Reghecampf. Ceea ce a fost o decizie surprinzătoare pentru ce știm despre fotbalul sudanez. Reghecampf a primit credit, în continuare, a primit încredere și „pariurile“ sale, pe niște jucători în care alții nu credeau, i-au transformat pe acești jucători în „stâlpii“ echipei de acum.

*Faptul că Reghecampf a crezut tot timpul în munca sa, în filosofia sa și în drumul pe care îl începuse, a creat armonie și încredere și în cadrul lotului. Reghecampf a știut exact ce să ceară de la fiecare jucător, în funcție de calitatea sa.

*Reghecampf a construit o formulă stabilă de start pentru Al-Hilal Omdurman, evitând schimbările dese. Această stabilitate a devenit, treptat, fundația rezultatelor tot mai bune, mai ales în Champions League.

*Astăzi, Reghecampf i-a redus la tăcere pe contestatari, pe cei care i-au cerut demisia în septembrie. Iar Al-Hilal Omdurman nu mai e o simplă participantă în Liga Campionilor, ci o pretendentă reală la trofeu.

*Reghecampf n-a fost până acum un simplu antrenor pentru Al-Hilal Omdurman, ci un manager care a redefinit ambițiile clubului și a schimbat statutul lui în fotbalul african.

Reghecampf, urmează o altă perioadă sufocantă

Devenit un adevărat erou, la Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf nu va avea timp pentru a-și savura noul statut. Pentru că, în luna februarie, programul echipei va fi la fel de solicitant, ca și în ianuarie.

Între 6 februarie și 1 martie, formația sudaneză va juca un total de opt meciuri, în prima ligă din Rwanda și în Champions League.

