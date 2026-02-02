Cu un contract bănos, dar scadent în vara acestui an, Benzema a rămas dezamăgit de oferta de prelungire pe care i-a făcut-o Al-Ittihad, iar de acolo a pornit un scandal monstru.



Karim Benzema schimbă echipa. Pleacă de la Al-Ittihad la Al-Hilal!



După ce relațiile dintre cele două părți au devenit tot mai reci, Benzema a intrat în negocieri cu rivala Al-Hilal, care i-a făcut o ofertă pe placul său. Atacantul francez a acceptat, astfel că va schimba echipa în această iarnă.



Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Benzema va fi noul jucător al celor de la Al-Hilal, unde îl va avea ca antrenor pe Simone Inzaghi. Francezul și-a dat deja acceptul, astfel că ar urma ca mutarea să fie oficializată în curând.



Chiar și la 38 de ani, Benzema continuă să ”rupă plasele” în Arabia Saudită. A reușit să marcheze de 16 ori în 21 de partide în această stagiune, în toate competițiile.



În sezonul precedent, fostul Balon de Aur și-a trecut în CV titlul cu Al-Ittihad, dar și Supercupa Arabiei Saudite.

