Tragedia a avut loc pe 27 ianuarie, când un microbuz în care se aflau fani ai campioanei Greciei, aflați în drum spre Lyon pentru meciul din Europa League al echipei antrenate de Răzvan Lucescu, a fost implicat într-o coliziune violentă cu un TIR și o autocisternă. Bilanțul a fost devastator, cu șapte persoane decedate și alte trei rănite. Vehiculul, cu o capacitate de 8+1 locuri, transporta zece suporteri și a fost distrus aproape complet în urma impactului. VEZI DETALII AICI



PAOK, comunicat lacrimogen la aproape o săptămână de la tragedia de pe E70



Într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, PAOK a mulțumit comunității fotbalistice pentru valul de solidaritate primit după tragedie și a vorbit despre durerea pierderii celor „șapte vulturi”.



„În aceste zile am fost copleșiți de un val uriaș de iubire, solidaritate și susținere, în timp ce plângem pierderea fanilor noștri.



Gesturile și mesajele venite din partea suporterilor, cluburilor, organizațiilor și a mii de oameni din întreaga lume ne-au emoționat profund și le mulțumim din suflet pentru tot.



Vom continua să lucrăm fără încetare pentru a garanta cel mai înalt nivel posibil de siguranță pentru toți suporterii noștri. În aceste momente sfâșietoare, comunitatea fotbalului a stat unită, iar această unitate poartă un singur strigăt ca un steag: „Niciodată mai mult astfel de pierderi nedrepte în sport.”



Fie ca Dumnezeu să vă țină pe toți la adăpost. Mulțumim din inimă...”, a transmis clubul elen.

