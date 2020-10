Marius Sumudica saluta decizia lui Alexandru Mitrita de a se transfera in Arabia Saudita: "Va juca sigur si va juca bine!"

Alexandru Mitrita a luat o decizie surprinzatoare chiar inainte de meciul cu Islanda.

Jucatorul roman va juca sub forma de imprumut pana in 2022 la a Al-Ahli, el apartinand in continuare de New York City. Mitrita a impresionat in liga americana, cu toate acestea el a fost cedat in Arabia Saudita. Marius Sumudica a comentat decizia fostului jucator din Banie si considera ca nu va pierde echipa nationala din cauza acestui transfer.

"E un campionat bun. Este o mutare buna, daca el a ales sa mearga acolo. Este o echipa mare. Cred ca se va impune fara probleme. Va juca sigur si va juca bine. E un jucator dinamic, care poate face diferenta, nu va avea probleme. Nu va pierede nationala, daca nu a pierdut-o din America, nu cred ca o pierde de aici. Din cauza problemelor aduse de pandemie, a fost cea mai buna mutare pentru toate partile. E un jucator care ne-a ajutat mult in ultimele 18 luni", a declarat Marius Sumudica pentru AntenaSport.

