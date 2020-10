A refuzat-o pe FCSB si a plecat in Italia pentru o suma IMPRESIONANTA! Transfer RECORD pentru cel mai tanar debutant al fotbalului romanesc: cu cine a semnat

Din articol Catalin Vulturar, cel mai tanar debudant din primele doua ligi ale Romaniei

Cel mai tanar fotbalist care a debutat in Liga 1 va face pasul catre campionatul Italiei.

Catalin Vulturar (15 ani) a semnat cu Lecce, formatie din Serie B, si a devenit cel mai scump jucator vandut din istoria lui UTA Arad.

Potrivit Gazzettei dello Sport, transferul pustiului roman i-a costat pe cei de la Lecce 500.000 de euro. Astfel, Vulturar a devenit cel mai scump fotbalist vandut de echipa aradeana, depasindu-l in clasament inclusiv pe Dennis Man, pentru care FCSB platea 420.000 de euro in 2016.

Vulturar a fost si el la un pas sa ajunga la FCSB, insa a refuzat oferta ros-albastrilor:

"Am avut oferta de la Steaua, dar nu am vrut sa merg, pentru ca fac deja antrenamente cu grupa de 2001 de la UTA si cred ca ma pregatesc destul de bine acolo", spunea Vulturar in urma cu doi ani.

Conducerea clubului din Arad nu a dorit sa comenteze suma de transfer, insa au confirmat ca exista bonusuri de performanta, clauze si chiar un procent dintr-un viitor transfer, anunta Aradon.ro.

Mama fotbalistului a fost deja la sediul clubului UTA pentru a rezolva ultimele acte care ii vor permite lui Catalin Vulturar sa evolueze la Lecce.

Catalin Vulturar, cel mai tanar debudant din primele doua ligi ale Romaniei

Vulturar a doborat recordul lui Dobrin si la doar 14 ani si 9 luni a debutat in fotbalul mare din Romania. Pe 8 decembrie 2018, tanarul mijlocas era trimis in teren la duelul Farul Constanta - UTA Arad din Liga a 2-a.

In acea zi reusea sa doboare recordurile unor fotbalisti ca Nicolae Dobrin, Florin Raducioiu, Marius Niculae sau Dorin Mateut.

