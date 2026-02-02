La momentul redactării acestui articol, FCSB ocupă poziția #11 în Superliga, cu 34 puncte adunate din 24 meciuri. Cinci puncte o desparte pe campioana en-titre de locul #6 ocupata de „U” Cluj.



FCSB caută un mijlocaș de bandă pe final de mercato, iar pe listă a apărut și Issouf Macalou, extrema dreaptă de la „U” Cluj. Ivorianul de 27 de ani este apreciat de Gigi Becali, însă mutarea pare greu de realizat.



Gigi Becali a spus totul despre al patrulea transfer al iernii: „Eu l-aș vrea!”



Potrivit Fanatik, finanțatorul roș-albaștrilor ar fi dispus să facă o ofertă pentru Macalou, jucător adus de ardeleni în ianuarie 2025 de la Sochaux. În acest sezon, Macalou a bifat 4 goluri și 7 pase decisive în 36 de meciuri.



În direct la Digi Sport, Gigi Becali a nuanțat însă interesul și a explicat de ce transferul este puțin probabil.



„(n.r. – Îl doriți pe Macalou?) Nu. Adică, eu nu știu, pe mine m-ar interesa. Dar prea nu îl vor. Pe Macalou l-am văzut de acum vreun an, tot l-am văzut. Dar nu îl vor. Colaboratorii nu îl vor. Ce să fac? Deci exclus Macalou, da?”, a spus finanțatorul de la FCSB.



FCSB vrea să mai aducă un jucător ofensiv după evoluțiile slabe ale lui Dennis Politic, pentru care patronul a aprobat deja o eventuală plecare sub formă de împrumut. DETALII AICI



Pentru bucureșteni urmează meciul cu FC Botoșani, ocupanta locului #5. Cele două formații se vor duela pe „Arena Națională” joi, 5 februarie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

