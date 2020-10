ULTIMA ORA! Astra a transferat un fost fotbalist al lui MONTPELLIER! Cine este mijlocasul care vine sa ii scape pe giurgiuveni de ultimul loc

Astra Giurgiu continua campania de transferuri in incercarea de a scapa de ultima pozitie a clasamentului din Liga 1.

Dupa ce zilele trecute a anuntat sosirea fostului atacant al lui Dinamo, Mattia Montini, echipa lui Ioan Niculae a mai realizat un transfer important. In urma cu putin timp, formatia giurgiuveana a informat prin intermediul site-ului oficial ca Sebastien Wüthrich a semnat un contract pe 2 sezoane cu echipa de pe malul Dunarii.

Mijlocasul de 30 de ani are un CV impresionant, evoluand de-a lungul carierei la cluburi importante din Elvetia, precum FC Sion, Servette Geneva, Neuchatel Xamax sau Aarau.

Cel mai important club pentru care a jucat in cariera sa este insa Montpellier, in tricoul careia a disputat doua meciuri de Ligue 1.

In prezent cotat de catre Transfermarkt la 650 de mii de euro,fotbalistul care are in palmares o cupa a Elvetiei se poate lauda si cu 10 selectii la echipa Under-21 a Elvetiei.