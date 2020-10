"Baluta va juca bine la Dinamo Kiev si il vor transfera definitiv!" Un fost antrenor din Liga 1, convins ca Baluta va face SENZATIE sub comanda lui Mircea Lucescu

Dinamo Kiev a oficializat transferul lui Tudor Baluta.

Mijlocasul roman a fost transferat in 2019 de la Viitorul la Brighton, dar a jucat un singur meci la echipa din Premier League. Baluta a evoluat si pentru ADO Den Haag, dar nu s-a impus nici in Olanda, reusind sa adune doar pentru partide in Eredivisie.

Fostul fotbalist de la Viitorul a fost imprumutat de Mircea Lucescu pentru un an de zile de la Brighton. Oficialul de la FC Voluntari, Ioan Andone, este sigur ca Baluta va face performanta in Ucraina si ca mutarea va deveni permanenta. Pentru a-l transfera definitiv, Igor Surkis trebuie sa plateasca 5 milioane de euro.

"Pe mine m-a surprins alt lucru, ca nu a jucat in Anglia. Eu il vedeam, cu calitatile pe care le are... Nu i s-a dat sansa sa joace, de ce, nu stiu. Sunt convins ca Baluta va juca bine la Dinamo Kiev si vor face si transferul definitiv", a declarat Andone pentru TelekomSport.