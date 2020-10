Se naste o noua stea romaneasca la Fiorentina? "Il vor iubi la fel cum au facut-o si cu mine!" Sfaturile lui Mutu pentru Louis Munteanu dupa ce s-a transferat in Serie A

Romania U21 joaca cu Ucraina U21 (9 octombrie) si Malta U21 (13 octombrie, IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO).

Louis Munteanu (18 ani) a fost transferat de Fiorentina de la Viitorul Constanta pentru suma de doua milioane de euro.

Adrian Mutu este unul din cei mai emblematici jucatori care au evoluat vreodata pentru Fiorentina. Atacantul roman a jucat nu mai putin de cinci sezoane la gruparea din Firenze, pentru care a marcat 54 de goluri.

Selectionerul Romaniei U21 il sfatuieste pe Louis Munteanu sa fie serios la antrenamente si sa evolutii constante in teren, astfel, el va primi in cele din urma si aprecierile suporterilor.

"Louis Munteanu trebuie sa continue sa faca meciuri bune, el trebuie sa fie constant in evolutii. Firenze e un oras particular, cu suporteri care se ataseaza de echipa, daca va da 100% pentru Fiorentina suporterii il vor iubi si aprecia la fel cum au facut-o si cu mine. Fiorentina este o piata importanta a fotbalului, in care daca o sa aiba evolutii foarte bune probabil va fi propulsat si mai sus", a declarat Adrian Mutu.

Louis Munteanu a fost convocat de Adrian Mutu la selectionata U21, unde doreste sa obtina ambele victorii din dubla cu Ucraina si Malta.