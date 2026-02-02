Marian Huja (26 de ani) a fost transferat de Pogon Szczecin de la Petrolul în vară în schimbul sumei de 200.000 de euro, dar fundașul român născut în Portugalia nu s-a impus la noua sa echipă, iar polonezii anunță că acesta ar putea schimba echipa.



Chiar dacă a fost titular în primele zece partide ale acestui sezon, Huja a fost trecut pe ”linie moartă” după instalarea antrenorului danez Thomas Thomasberg. Polonezii de la Goal scriu că FCSB ar putea fi următoarea destinație pentru fundașul central.



Gigi Becali: ”Huja? Nu mă interesează”



„Informațiile noastre sunt că un club din România este interesat de jucător. Este vorba despre FCSB”, scrie sursa citată anterior.



Doar că Gigi Becali neagă această informație. Patronul de la FCSB spune că nu este interesat să aducă un alt fundaș central, în condițiile în care are deja cinci la dispoziție.



„Huja? Ce joacă? Fundaș central? Da, era bun, îmi plăcea de el, dar nu mă interesează. Deocamdată avem fundași centrali, 5 fundași centrali. Șase, dacă-l număr și pe Lixandru”, spune finanțatorul campioanei, potrivit GSP.ro.



FCSB, în această perioadă de mercato

