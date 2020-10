CUTREMUR la Paris! Real a inceput NEGOCIERILE pentru vedeta francezilor! Motivul pentru care madrilenii au evitat transferurile in acest mercato 

Pentru prima data dupa 40 de ani, Real Madrid nu a transferat niciun jucator in perioada de transferuri.

Kylian Mbappe a anuntat deja conducerea Parisului ca nu va semna prelungirea contractului, in ciuda declaratiilor presedintelui Al-Khelaifi, care a spus ca francezul si Neymar sunt netransferabili.

Real Madrid nu a adus niciun jucator in aceasta vara datorita problemelor financiare aduse de pandemie, astfel, madrilenii s-au pastrat pentru campania de achizitii din 2021.

Nu este niciun secret faptul ca Mbappe este fanul celor de la Real, tocmai din acest motiv francezul a fostat mana conducerii in a-l lasa sa plece. Mbappe mai are contract pana in vara lui 2022 cu clubul din Paris.

Conform jurnalistului spaniol de la El Chiringuito, Josep Pedrerol, Realul va incepe in scurt timp negocierile cu Paris Saint-Germain. Pentru a reusi acest transfer, Madridul trebuie sa plateasca cel putin 150 de milioane de euro pentru campionul mondial.

Dupa cum se poate vedea si in aceasta fotografie, Mbappe este un mare fan a lui Cristiano Ronaldo.

Tweet Real Madrid Paris Saint-Germain Mbappe Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!