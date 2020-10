"Am venit la Craiova sa luam titlul!" SUPER-TRANSFERURILE din Banie, pregatite de lupta pentru primul loc! Primele declaratii dupa ce au semnat cu oltenii

Universitatea Craiova a facut 4 transferuri in ultima zi de mercato!

Fotbalistii adusi sa ii inlocuiasca pe Elvir Koljic si Valentin Mihaila sunt pregatiti sa se lupte pentru titlu.

Capatana, Ofosu si Mamut s-au antrenat pentru prima data la Craiova. Pe ei se bazeaza oltenii pentru titlul asteptat de 30 de ani la Craiova.

Croatul Mamut a fost junior la Hajduk Split.

"Sunt foarte fericit ca am semnat cu un club aflat pe primul loc in liga asta, cu istorie mare, cu fani superbi, vreau sa ajut echipa sa castige campionatul", a spus Ivan Mamut.

Oltenii il asteapta si pe Cimpanu, care a fost chemat de Mutu la nationala de tineret.

"Pot spune ca visez la acest moment inca de cand am debutat in Liga 1", a declarat si Mihai Capatana.

"Cand am venit in Romania, toata lumea spunea ca fanii de la Craiova sunt minunati, iar cand am jucat cu Botosani aici, am stiut ca asa este", a adaugat Ofosu.