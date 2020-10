Lucescu pregatise BOMBA TRANSFERURILOR in Ucraina! A vrut sa il aduca pe Buffon la Sahtior! Dezvaluirile antrenorului roman 

Mircea Lucescu (75 ani) a dezvaluit ca a vrut sa faca un super-transfer in 2012, atunci cand o antrena pe Sahitor.

Antrenorul lui Dinamo Kiev a oferit un interviu in presa din Italia, pentru Tuttosport, in care a vorbit despre perioada petrecuta pe banca lui Sahtior Donetsk. 'Il Luce' a dezvaluit ca a incercat sa il aduca pe Gianluigi Buffon la Donetsk in anul 2012, atunci cand echipa sa a jucat cu campioana Italiei.

"Dupa primul meci direct jucat in toamna lui 2012, in grupele Ligii Campionilor, noi am discutat de mai multe ori cu impresarul sau si cred ca era tentat sa accepte. Din pacte, patronul nostru nu a mai dorit acest transfer pana la urma

Daca venea Buffon in Ucraina, ar fi fost o mare lovitura, inclusiv ca imagine. Similar cu sosirea lui Cristiano Ronaldo la Juventus", a spus Mircea Lucescu pentru Tuttosport.