VIDEO | Accidentare de COSMAR in preliminariile Campionatului Mondial 2022! Abia se transferase in Bundesliga, iar acum va lipsi aproape tot sezonul!

Un fundas care abia se transferase in Bundesliga a suferit o accidentare groaznica in meciul Columbia - Venezuela din preliminariile CM 2022.

Dupa doar 8 minute de joc, Santiago Arias si-a rupt piciorul sub greutatea propriului corp. Fostul jucator al lui Atletico Madrid, imprumutat recent la Bayer Leverkusen, a incercat sa intre prin alunecare pentru a-l deposeda pe Machis.

In acel moment, piciorul sau s-a rasucit, iar columbianul a inceput sa urle de durere. Adversarul sau nici nu a putut sa priveasca momentul, fiind vazut cu fata acoperita.

Arias a suferit o fractura de peroneu si o ruptura de ligamente la glezna, urmand a fi operat la Madrid. Fundasul in varsta de 28 de ani va lipsi cel putin 6 luni de pe teren.

Horrific injury for Colombia's Santiago Arias as his foot is left pointing outwards in their World Cup qualifier against Venezuela.

Darwin Machis, the Venezuela winger who made the challenge, was left in tears.pic.twitter.com/MOVntHAWmu