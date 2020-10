De ce a refuzat Dembele oferta de la Manchester United?! La ce echipa vrea sa se transfere francezul

Manchester United a incercat sa il tranfere pe Ousmane Dembele, dar nici aceasta afacere nu s-a concretizat.

Britancii au insistat pentru transferul lui Jadon Sancho, insa nu s-au inteles la suma de transfer cu Borussia Dortmund. Dembele nu ar fi acceptat oferta celor de la United, deoarece isi doreste sa plece la Juventus. Francezul ar fi deja in tratative cu oficialii italieni, potrivit Metro.co.uk. Juventus ar putea face o super afacere, deoarece fotbalistul francez va intra in ultimul an de contract. Baracelona nu a dorit sa se desparta de Dembele. In 2017, catalanii i-au platit lui Dortmund 105 milioane de euro, plus alte 40 de milioane de euro din bonusuri. Manchester United a facut o oferta de doar 60 de milioane de euro.

Nu este prima data cand United a incerca sa in transfere. "Diavolii" l-au mai dorit anul trecut, dar jucatorul s-a accidentat si afacerea a picat. Fostul jucator de la Dortmund s-a accidentat de 7 ori de cand a sosit la Barcelona.

Dembele a adunat in total 75 de meciuri pentru Barca si a reusit sa inscrie 19 goluri.

Tweet Barcelona Manchester United Ousmane Dembele Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!