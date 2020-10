'Perlele' lui Becali, 'interzise' in Emirate?! Motivul pentru care Reghecampf nu i-ar transfera pe jucatorii de la FCSB: : "Nu poti sa dai 15 milioane pe Man, Coman sau Tanase!"

Actualul antrenor de la Al Wasl a vorbit despre fotbalistii valorosi din Liga 1.

El a explicat de ce jucatorii romani nu ar avea loc in lotul echipei pe care o antreneaza in Emiratele Arabe. "Reghe" declarat ca in campionatul unde antreneaza sunt doar 4 locuri pentru jucatori straini, iar acolo se doreste cu totul altceva.

"Acolo se doreste cu totul altceva. Este vorba doar de calitate, nu de o raspundere in plus. Sunt patru locuri de straini, iar jucatorul adus trebuie sa faca diferenta. Nu pot sa dau 10-15 milioane de euro pe un jucator din Romania, pentru ca in Emirate cota nu e asa de sus. Acolo se doreste cu totul altceva. Sunt patru locuri, iar jucatorul adus trebuie sa faca diferenta. Poti sa aduci un fotbalist tanar din Romania, gen Man, dar daca il aduci in Emirate trebuie sa fie o investitie. In plus ca sa creasca cota, trebuie sa aiba performante", a declarat Reghecampf pentru Gazeta.

De asemenea, el a explicat motivul pentru care clubul sau nu poate plati pretul cerut de Gigi Becali pentru jucatori precum Dennis Man sau Florinel Coman.

"Am patru brazilieni, dintre care unul e deja cu pasaport de Emirate. Ei castiga cam 4-5 milioane pe an. Pe unul l-am cumparat cu 2 milioane, pe altul din Portugalia cu 1,8, iar unul e imprumutat pe un milion si ceva, avand clauza de cumparare de 6 milioane. Acolo perceptia la echipele mari e sa vina jucatori pregatiti si sa aiba un nume. Sa fie ceva WOW pentru fani! Nu poti sa dai 10-15 milioane pe Man, Coman sau Tanase. In Emirate sau in Arabia Saudita perceptia la echipele mari e sa vina jucatori pregatiti pentru nivel si sa aiba un nume. Sa fie ceva WOW pentru fani! Nu poti sa dai 10-15 milioane pe Man, Coman sau Tanase", a spus fostul antrenor de la FCSB.

