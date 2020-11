EXCLUSIV | Se naste un nou mare scandal in fotbalul romanesc? "Am auzit si eu ca unii antrenori ar fi obtinut licentele in conditii nelegale"

Dupa scandaluri cu pariuri ilegale, coruptie in arbitraj, dopaj si trucare de meciuri, fotbalul din Romania ar putea fi zguduit de o noua situatie rusinoasa.

Au existat semne de intrebare in privinta motivului pentru care Costel Orac, antrenorul Concordiei Chiajna, echipa din Liga 2, nu da indicatii in timpul meciurilor, speculandu-se chiar ca acesta si-ar fi pierdut licenta de antrenor. Dar fostul mare jucator dinamovist a explicat ca retinerea sa in timpul meciurilor are motivatie pur medicala. In schimb, antrenorul confirma ca a auzit zvonuri care sa intareasca declaratiile managerului general Aurel Brasoveanu, de la finalul Viitorul Pandurii Targu Jiu, care a spus "carnetele de antrenori a 100 si ceva de persoane au fost anulate, nu stiu din ce motiv".

"Aud acum ca a zis domnul Brasoveanu asa ceva despre retragerea licentelor de antrenori. Eu nu am nicio problema de genul asta. Nu s-a intamplat nimic in privinta mea, a licentei mele de antrenor. In primul rand, eu am luat carnetul de antrenor inainte de Revolutie, ca sa stie lumea despre ce e vorba. Eu am facut scoala de antrenori la Facultatea de Sport, la IEFS, am studiat timp de doi ani. Asa s-a procedat pana la introducerea licentelor de catre UEFA, la inceputul anilor 2000.

Eu nu am facut scoala de antrenori asa, cum s-a mai auzit ca au mai facut unii. Nu e o problema a mea. Am si licenta PRO cu numarul 11, luata la fel, in conditii legale. De chestiunea asta nu am auzit decat vag, nu ca ar fi ceva clar. Am auzit ca se banuieste ca ar fi multi care ar fi luat licenta, fie B, fie alta, in conditii nelegale. Dar nu am auzit ceva concret, care sa fie demonstrat, si sa se ia masuri. Stiu ca s-a mai procedat sa se faca cursuri cumulate pentru licentele A si B, nu stiu cat de legala este si treaba asta. Nu stiu ce sa spun, ar fi nepotrivit un alt scandal pe aceasta tema acum. Numai de asta nu am avea nevoie.

Eu stau pe banca, dar am ceva probleme de sanatate. Nu am avut coronavirus, m-a ferit Dumnezeu, dar am alte probleme. Cu spatele, inca nu mi-am revenit, si cu gatul am probleme, nu stiu ce e, un microb sau ceva, nu ii dau de cap. Nu stiu ce este si de aia sunt mai calm pe banca, ca nu pot sa vorbesc tare. Dar sta Cristi Balasa bine cu gura pe jucatori, nu e problema. In privinta asta nu suferim. Din pacate, in privinta jocului suferim si ne preseaza timpul sa avem rezultate. La echipa nu e o situatie placuta, pentru ca asa e cand nu ai rezultate. S-a spus ca Chiajna e candidata la promovare, dar asa se spunea si de 'U' Cluj, si de Rapid, si de Petrolul... Ei stau putin mai bine, dar nu cum ar fi vrut, nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor. Au fost probleme serioase si cu infectarile cu noul coronavirus", a declarat Costel Orac pentru Sport.ro.