"Am suportat comentarii pentru prea mult timp! Am spus: ajunge!" Griezmann RUPE TACEREA dupa scandalul din ultimele saptamani 

Antoine Griezmann (29 ani) a vrut sa lamureasca ultimele controverse aparute in jurul sau.

Atacantul francez a fost intens crticat pentru prestatiile sale de la Barcelona, iar ulterior a ajuns in centrul atentiei dupa ce apropiatii sai au inceput sa vorbeasca urat despre Leo Messi si sa dezvaluie ca starul argentinian ar avea o atitudine urata fata de Griezmann.

Ulterior, francezul a inceput sa fie criticat de fanii lui Messi. Chiar zilele trecute, in timp ce ajungea la antrenament, Griezmann a fost abordat de mai multi fani ai argentinianului care urlau la el 'Respecta-l pe Messi!', in ciuda faptului ca acesta nu a vorbit niciodata despre vreun posibil conflict cu el.

Satul de situatia creata si tensiunea apasatoare, Griezmann a oferit un interviu pentru emisiunea 'Universo Valdano' in care vorbeste despre absolut toate problemele de la club.

Interviul urmeaza sa fie publicat la miezul noptii, insa realizatorii emisiunii au oferit un teaser in care jucatorul explica: "Nu am vorbit de la prezentarea oficiala, asa cum am spus in ziua aia, nu vreau sa vorbesc in afara terenului, ci pe teren. Asa sunt eu si cel mai bine pentru mine e sa am balonul la picior. Insa este momentul sa pun punct. Am suportat mult timp comentarii si lucruri. Am spus: ajunge!".

In cadrul interviului, Griezmann vorbeste despre situatia de la Barcelona, relatia cu Messi, integrarea in echipa si cum a facut fata presiunii mediatice din ultima perioada.