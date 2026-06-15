Prima mutare pregătită de Mirel Rădoi la Gaziantep: fundașul experimentat pe care a pus ochii

Potrivit presei din Turcia, conducerea clubului roș-negru a luat deja legătura cu Umut Meraș (29 de ani) pentru o posibilă mutare în perioada de mercato. Apărătorul ar privi cu ochi buni o eventuală trecere la formația turcă, fiind deschis negocierilor pentru consolidarea flancului stâng.

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Transferul depinde de antrenorul român

Până în acest moment nu a fost făcut un anunț oficial referitor la stadiul tratativelor, însă jurnaliștii locali notează că mutarea este strâns legată de viitorul băncii tehnice.

„Gaziantep FK va lua decizia finală în privința transferului dacă va continua cu antrenorul Mirel Rădoi”, a transmis publicația turcă Referansgazetesi, subliniind că românul este cel care trebuie să își dea acordul final.

De-a lungul carierei sale, Meraș a mai evoluat pentru cluburi precum Boluspor, Bursaspor, Le Havre, Beșiktaș și Eyüpspor. Un eventual transfer al său la Gaziantep ar reprezenta un prim pas în strategia echipei de a construi un lot mai puternic pentru noul sezon competițional.