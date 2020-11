Talpan, anunt BOMBA! Cere locul FCSB din Liga 1 pentru Steaua Armatei! Amenintari DURE in scandalul anului

Continua razboiul dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua si FCSB.

Jurnalistii de la Gazeta Sporturilor informeaza ca juristul CSA solicita nici mai mult nici mai putin decat dezafilierea clubului patronat de Gigi Becali, care, in opinia lui Talpan, activeaza ilegal in Liga 1. De asemenea, acesta considera ca locul FCSB-ului ar trebui sa fie luat de clubul care activeaza in acest moment in Liga a 3-a.

Talpan reclama faptul ca FCSB continua pe site-ul oficial sa se considere continuatoarea Stelei, iar Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal nu iau masuri in acest sens.

Conform sursei citate, juristul Clubului Sportiv al Armatei a fost deranjat de faptul ca directorul de comunicare al LPF, Marius Mitran, s-a referit in urma cu mai mult timp la FCSB ca la echipa care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986.

"FCSB este aceeasi echipa. Este foarte important sa spunem ca vom avea acelasi derby. Nu a disparut, prin schimbarea de denumire, palmaresul echipei si continuitatea ei in Liga I si in cupele europene. Este o schimbare de denumire pe care am fost obligati sa o facem, am facut-o pe site si in toate materialele", a spus Mitran in 2017

Conform sursei citate, Talpan a transmis o notificare scrisa catre FRF si LPF, in care solicita: "prezentarea corecta a palmaresului Clubului Sportiv al Armatei "Steaua” Bucuresti in toate materialele de promovare a UEFA si in statisticile prezentate pe site-ul uefa.com, noi fiind infiintati in anul 1947;

- rectificarea pe site-ul dumneavoastra a palmaresului detinut de catre SC Fotbal Club FCSB Sa, fosta SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA, care s-a infiintat in anul 2004. Pentru evitarea confuziei, solicitam prezentarea clubului infiintat in anul 2004, in toate materialele UEFA sub alta denumire decat Steaua Bucuresti detinand palmaresul nostru;

- excluderea SC Fotbal Club FCSB SA din orice competitie euroepana deoarece pe rea credinta a fost inclusa in Liga 1 cu complicitatea Federatiei Romane de Fotbal; dezafilierea SC Fotbal Club FCSB Sa;

-predarea locului in Liga 1 Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” Bucuresti intrucat SC Fotbal Club FCSB Sa s-a afiliat Federatiei Romane de Fotbal in mod fraudulos".