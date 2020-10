Mirel Radoi, MITRALIAT de un fost international! "Nu ai BAC, nu ai licenta PRO, nu ai citit 2 carti! Un lautar! Nu a terminat conservatorul, dar canta pe la nunti si petreceri"

Mirel Radoi a incasat cel mai dur atac de pana acum, din postura de selectioner.

Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, nu a fost menajat deloc de Marcel Puscas.

Fostul international a contestat extrem de vehement numirea lui Radoi pe banca nationalei, despre care spune ca nu era recomandat de nimic pentru acest post.

Marcel Puscas, fost candidat la FRF, spune ca Razvan Burleanu l-a numit pe Mirel Radoi pe banca echipei nationale doar pentru imaginea pe care o are:

"Daca Isaila ar fi avut acelasi parcurs ca Radoi la nationala de tineret ar fi fost adus la prima reprezentativa? Nu! Radoi a fost peste Isaila ca fotbalist, dar nu neaparat ca antrenor. Ce anume ai ales ca selectioner? O imagine! Si atunci nu te poti astepta la alte rezultate cu o imagine...Acesta meserie nu se invata pocnind din degete!

Nu ai BAC, nu ai licenta PRO, nu ai citit doua carti! Daca nu ai BAC-ul luat de la 18 de ani, de cand a terminat liceul, pana la 37 de ani, inseamna ca nu prea ti-au trecut carti prin mana! Nu spun ca ele sunt esentiale, dar sunt necesare. Ai jucat fotbal, ai invatat de la altii... Un 'urechist', un lautar! Ca lautarul asta face. El nu a terminat Conservatorul, dar canta pe la nunti si petreceri si e aplaudat.

Cand e nevoie sa intri in profunzime, in psihologie sau pedagogie si e nevoie de decizii rapide, te formeaza si cartile! Nu poti spune ca te-a antrenat Olaroiu 7 ani de zile si aplici ce ai invatat de la el cu Islanda. Iata ca nu tine”, a declarat Marcel Puscas la Ora Exacta in Sport.