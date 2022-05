Costel Orac (63 ani), triplu campion și triplu câștigător al Cupei României cu Dinamo, dar și semifinalist al Cupei Campionilor Europeni, în sezonul 1984-1984, a fost pe stadion la ambele meciuri jucate de "câini" cu "U" Cluj, în barajul de menținere/promovare în Liga 1. Legendara extremă dreapta a lui Dinamo a fost chemat de fani, alături de alți foști jucători ai lui Dinamo, să preia clubul de la Dorin Șerdean și să îl stabilizeze.

"Am văzut meciul pe stadion, la fel ca și partida tur. A fost durerea cu atât mai mare, alături de foști jucători și alături de fani. Dezamăgirea a fost mult mai mare decât dacă am fi văzut meciul la televizor. A fost dezamăgire mare, mai ales la meciul de aseară. Am văzut meciul alături de Prunea, Dragnea, Augustin, Movilă, Mihali, Mihalcea... Am venit să fim alături de echipă. Suporterii de lângă noi ne îndemnau să venim și să preluăm noi clubul. Noi nu am apucat să jucăm mult prin străinătate, ca să avem sumele necesare pentru a prelua un club de talia lui Dinamo. L-am lua, dar nu îi putem oferi ceea ce merită. Mai mult decât am făcut până acum, să ajutăm din teren sau să fim cu sufletul și să participăm fizic la meciuri, ca spectatori, nu putem face. Din păcate.

Speranțe trebuie să avem, dar nu știu foarte bine situația financiară a clubului, aici e o problemă. Cred că suporterii din DDB vor rămâne alături de echipă, dar nu mai vin banii din drepturile tv, clubul este în insolvență... Când am plecat aseară de la meci, mă întrebam cu Prunea acealași lucru. 'Cine riscă? Cine investește ca să scoată clubul din situația asta?'. Cine vine, sper să nu mai lase partea sportivă la mâna unor amatori. Dacă cei care au condus alegeau oameni care se pricep la fotbal, sigur nu ajungeam în situația asta. Cine se pricepe, nu folosește cinci antrenori și aproape 60 de jucători într-un sezon.

Nu știu care este și dorința CS Dinamo, dacă vor colabora sau dacă vor să încerce să ducă propria echipă în Liga 1. Cel puțin o perioadă, până se așează cât de cât lucrurile, nu se știe ce se întâmplă. Cred că vor fi căutate soluții, în primul rând, pentru a redresa situația financiară. Speranța e că vor ieși în față dinamoviști cu bani, care să se orienteze bine în privința oamenilor cărora le lasă pe mână partea sportivă. Degeaba investești, dacă nu investești cu cap.

Dinamo e un club mare, are istorie, are galerie, are sute de mii sau milioane de suporteri, există oamenii cu bani care sunt fani, clubul oricum nu dispare. Dinamo nu moare, asta e clar. Trebuie văzut doar dacă s-a învățat ceva din această retrogradare și care este modul în care revine echipa în Liga 1. E importantă și vestea că se construiește noul stadion. La modul cum evoluează la noi lucrurile, poate nu va fi terminat la finalul lui 2024, dar cred că e gata în 2025. Sigur se va face, nu se mai poate da înapoi, iar o arenă nouă e un mare atu", a spus Costel Orac pentru Sport.ro.