BREAKING NEWS | Veste BOMBA in fotbalul din Romania! Adrian Mititelu, CONDAMNAT DEFINITIV la inchisoare! Cat va sta dupa gratii

Adrian Mititelu a fost condamnat la inchisoare.

Patronul echipei FC U Craiova a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala.

Potrivit deciziei Curtii de Apel din Craiova, pedeapsa se va executa in regim de detentie.

"In baza art. 9, alin. 1, lit. g, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 5, Codul penal (forma in vigoare in prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, pedeapsa ce se va executa in regim de detentie."

Hotararea luata de Curtea de Apel in dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB este definitiva.