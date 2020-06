Antrenorul FARA LICENTA care poate castiga titlul in Liga 1, dupa ce a facut deja ISTORIE in acest sezon: "Mai stau doi ani in Romania!"

A obtinut o calificare istorica in playoff si acum viseaza mai sus!

Marius Croitoru (39 de ani), antrenorul de la FC Botosani, a vorbit despre cariera sa si despre planurile de viitor in cariera. Desi nu are inca licenta Pro, Croitoru n-are de gand sa mai piarda multi ani in Romania.

"Imi doresc sa fac pasul la o echipa din afara, dar nu pot anticipa exact momentul si destinatia. Dar nu as zice nu, la o echipa buna, de la noi din tara. Asta, dupa inca doi ani pentru ca atata vreau sa mai stau la Botosani, in Liga 1.

Imi plac mai multi antrenori din strainatate, cum ar fi Pep, Klopp si Bielsa. Iar in Romania il apreciez pe Hagi", a declarat Marius Croitoru pentru blogul lui Narcis Raducan.

Antrenorul Botosaniului este fericit ca nebunia provocata de pandemia de COVID este aproape sa se incheie si fotbalul aproape sa revina pe teren. Chiar daca se vor desfasura fara spectatori, toata lumea asteapta cu sufletul la gura reluare meciurilor din Romania.

"A fost o pauza lunga, as vrea sa inchei intr-un mod optimist si sa ma bucur ca a trecut. De pe 1 iunie pot lucra cu toata echipa, stiu ca am niste baieti de mare caracter si impreuna vom face totul sa lasam aceeasi impresie frumoasa", a mai spus Croitoru pentru narcisraducan.ro

FC Botosani este pe locul 5 in playoff, iar patronul Iftime a spus in urma cu cateva zile ca viseaza chiar la titlu, dupa parcursul bun din acest sezon.