Eveniment mai putin placut intre Simona Halep si Federatia de Tenis! Dezvaluiri incredibile ale tenismenei: "Mi s-a comunicat ca nu mai am voie!"

Simona Halep a avut un dialog cu Andi Moisescu in care a facut o serie de dezvaluiri din cariera ei.

Tenismena a povestit un episod din 2011, atunci cand dupa o accidentare suferita la un turneu de Grand Slam, ea n-a mai putut sa evolueze pentru Romania in Fed Cup. La auzul vestii, Federatia de Tenis a luat niste masuri care au lasat-o masca pe Simona.

"Am avut multi sponsori care m-au sprijinit in cariera. Cat despre Federatie, am avut si momente mai putin bune. Mentionez asta pentru prima data in viata.

In 2011, cand am evoluat in turul 3 la un Grand Slam, in Australia, trebuia sa vin in februarie acasa si sa joc in Fed Cup. Am facut ruptura la abdomen si am anuntat de dinainte ca nu voi putea sa particip pentru ca am ruptura, ca voi trage cat pot la Australian Open si dupa imi voi lua pauza.

Mi s-a comunicat mai apoi ca nu mai am voie la Centrul National de Tenis! Au fost momente foarte grele, pe care eu le-am tinut in mine, dar a venit momentul sa o spun, pentru ca acum zambesc, nu ma mai afecteaza. Eu nu am cerut niciodata nimic de la Federatie!", a declarat Simona Halep in dialogul cu Andi Moisescu de pe Youtube.

In ciuda faptului ca este una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din istoria Romaniei, Simona Halep spune ca s-a simtit de multe ori ca nu este apreciata in Romania, desi a incercat sa dea totul pe teren atunci cand si-a reprezentat tara.

"De la Federatia Romana de Tenis nu am luat niciun ban, nici cand am jucat la Fed Cup. Pentru ca educatia mea de sportiv a fost ca trebuie sa joc pentru Romania fara nimic. Eu imi doream sa fiu acolo si am jucat cu sufletul, de fiecare data. Am jucat si cu glezna rupta, si cu spate blocat si cu multe chestii! Dar am fost si criticata pentru ca nu m-am dus in anumite meciuri."