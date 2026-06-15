Aflată la prima participare din istorie la Cupa Mondială, Capul Verde a reușit să obțină un punct din duelul cu campioana europeană Spania. Vozinha a fost omul meciului, cu nu mai puțin de 7 parade la Atlanta.

Vozinha, eroul din Spania - Capul Verde, a strâns peste 1,5 milioane de urmăritori în câteva ore

Înaintea partidei cu Spania, Vozinha nu era un nume cunoscut publicului larg. Portarul tocmai își încheiase contractul cu Chaves, formație din liga secundă a Portugaliei, iar în CV mai are cluburi precum CS Mindelense (Capul Verde), Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Gil Vicente (Portugalia), AEL Limassol (Cipru) și AS Trencin (Slovenia).

Pe Instagram, Vozinha avea doar 50.000 de urmăritori înaintea meciului cu Spania, potrivit Globo. La mai puțin de o oră de la ultimul fluier, portarul din Capul Verde a ajuns să fie urmărit de peste 1,6 milioane de utilizatori, un salt cum rar se vede pe rețelele sociale.

Pe numele său real Josimar José Évora Dias, Vozinha s-a aflat la meciul cu numărul 89 în poarta naționalei din Capul Verde.

După punctul uriaș obținut contra Spaniei, Capul Verde mai are de disputat două meciuri în grupa H și va spera la calificarea în fazele eliminatorii: cu Uruguay, pe 22 iunie, și cu Arabia Saudită, pe 27 iunie.