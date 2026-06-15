GALERIE FOTO I s-a blocat telefonul. Salt rarisim pentru eroul din Capul Verde, Vozinha, după meciul cu Spania

I s-a blocat telefonul. Salt rarisim pentru eroul din Capul Verde, Vozinha, după meciul cu Spania CM 2026
SPORT.RO
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Vozinha (40 de ani), portarul naționalei din Capul Verde, a fost erou în marea surpriză de la Cupa Mondială, 0-0 contra Spaniei.

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Aflată la prima participare din istorie la Cupa Mondială, Capul Verde a reușit să obțină un punct din duelul cu campioana europeană Spania. Vozinha a fost omul meciului, cu nu mai puțin de 7 parade la Atlanta.

Vozinha, eroul din Spania - Capul Verde, a strâns peste 1,5 milioane de urmăritori în câteva ore

Înaintea partidei cu Spania, Vozinha nu era un nume cunoscut publicului larg. Portarul tocmai își încheiase contractul cu Chaves, formație din liga secundă a Portugaliei, iar în CV mai are cluburi precum CS Mindelense (Capul Verde), Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Gil Vicente (Portugalia), AEL Limassol (Cipru) și AS Trencin (Slovenia).

Pe Instagram, Vozinha avea doar 50.000 de urmăritori înaintea meciului cu Spania, potrivit Globo. La mai puțin de o oră de la ultimul fluier, portarul din Capul Verde a ajuns să fie urmărit de peste 1,6 milioane de utilizatori, un salt cum rar se vede pe rețelele sociale.

Pe numele său real Josimar José Évora Dias, Vozinha s-a aflat la meciul cu numărul 89 în poarta naționalei din Capul Verde. 

După punctul uriaș obținut contra Spaniei, Capul Verde mai are de disputat două meciuri în grupa H și va spera la calificarea în fazele eliminatorii: cu Uruguay, pe 22 iunie, și cu Arabia Saudită, pe 27 iunie.

Vozinha, MVP în Spania - Capul Verde 0-0

Foto: Getty Images

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Joao Paulo, evoluție bună în surpriza de la Mondial, Spania - Capul Verde 0-0

Pe final, Luis de la Fuente a apelat și la starul Lamine Yamal. Fotbalistul Barcelonei a intrat pe teren în minutul 71, iar cinci minute mai târziu a fost introdus la Capul Verde și Joao Paulo. Jucătorul de la FCSB l-a avut adversar direct pe Yamal și a reușit o figură frumoasă.

"Joao Paulo a fost foarte atent la toate centrările care se îndreptau spre Lamine. Jucătorul din Capul Verde a fost agil", a fost caracterizarea făcută de ziarul spaniol Marca jucătorului de la FCSB.

Spaniolii au mai remarcat că, în minutul 81, la o centrarea a lui Lamine Yamal blocată de Joao Paulo, Spania a primit corner după o eroare de arbitraj, ultimul care a atins mingea fiind jucătorul Spaniei.

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