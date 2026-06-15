Văzută mare favorită la câștigarea trofeului, campioana europeană en-titre nu a reușit să marcheze în poarta Capului Verde, echipă văzută drept una dintre cele mai slabe naționale prezente la turneul final.

Selecționerul Spaniei a reacționat după umilința cu Capul Verde

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a explicat ce i-a lipsit ”Furiei Roja” pentru a obține cele trei puncte importante pentru ieșirea din grupe.

Chiar dacă selecționerul spaniol spune că ”Furia Roja” a controlat jocul pe toată durata partidei, spaniolii nu au reușit să pătrundă prin defensiva naționalei la care evoluează și Joao Paulo, închizătorul celor de la FCSB.

”Așa este fotbalul și te învață că nu există adversari mici. Trebuie să insistăm asupra ideii noastre de joc, îmbunătățind eficiența la finalizare, cu mai multă finețe. Știm că meciul de astăzi ar fi trebuit să-l câștigăm datorită ocaziilor create. Sunt acele partide în care produci foarte mult, dar ne-a lipsit prospețimea necesară pentru astfel de jocuri.

Ei sunt o echipă foarte bine organizată și foarte puternică din punct de vedere fizic. Încă din primul moment am văzut că s-au retras într-un bloc defensiv jos, cu practic toți cei 10 jucători în fața propriului careu. Este foarte greu să creezi spații în astfel de condiții. În anumite momente ne-a lipsit puțin mai multă circulație a mingii pentru a dezechilibra adversarul. Când mingea nu vrea să intre în poartă, pur și simplu nu vrea să intre.

Au existat șuturi, ocazii și dorința de a rezolva meciul cât mai repede. Trebuie să continuăm pe această linie. Știam că va fi foarte dificil și că astfel de meciuri sunt greu de câștigat. Ne-a lipsit acea finețe, acea calitate la ultima atingere pe care acești jucători o au de obicei.

Obiectivul este să le oferim minute de joc pentru a ajunge la o formă tot mai bună. Acum obiectivul este Arabia Saudită. Trebuie să continuăm să ne îmbunătățim și să creștem cu toții. Suntem convinși că amândoi sunt într-o stare bună și aveam garanția că acesta era momentul potrivit pentru ei să joace”, a spus selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente.