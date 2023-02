Viorel Ferfelea (37 de ani) a fost junior la Juventus București, Școala de Fotbal "Doi Cocoși", Dinamo și Sportul Studențesc, iar la seniori a jucat la Sportul Studențesc (2004-2013), CSU Craiova (2013-2016), ASA Tg. Mureș (2017), Sportul Snagov (2018), CSM Tg. Mureș (2018-2019), Viitorul Domnești și CS Corbeanca.

Ca antrenor, a fost secund la CSM Tg. Mureș, Concordia Chiajna, Metaloglobus și Poli Iași, dar și principal la Gloria Băneasa și Agricola Borcea, ambele formații din Liga 3. A reușit o promovare în Liga 1 cu Craiova și un loc patru în prima divizie cu Sportul (2005-2006), într-un sezon în care "Gașca Nebună" a lui Gigi Mulțescu a fost la trei meciuri distanță de titlul de campioană. Fostul mijlocaș ofensiv spune că nu vrea să sară etapele formării ca antrenor și a respectat întocmai regulamentele fotbalistice.

A început să-și ia licențele din perioada când era jucător activ

"Am luat-o de jos în meseria de antrenor, am fost la juniori, am fost secund la Liga 2, acum sunt principal la Liga 3. Sunt multe lucruri de învățat, am înțeles că formarea pentru antrenorat se face în etape și în timp. E foarte simplu, depinde ce vrei să faci, pentru că pașii ăștia îi faci în momentul când joci.

E adevărat că Federația trebuie să-i sprijine mai mult pe foștii sau actualii fotbaliști, care joacă pe la echipă națională. Ar trebui să primească un mic ajutor. Dar trebuie respectate niște reguli, că regulamentele astea nu sunt făcute de oameni nebuni. Eu am făcut școala, m-am dus la Kunst Ghermănescu (n.r. - Școala de Antrenori "Ioan Kunst Ghermănescu" din București, găzduită de UNEFS), am făcut doi ani ca să primesc carnetul de antrenor. Am făcut școala, după aia am fost și am făcut licențele la Federație. Am așteptat între licențe, am profesat. Adică am făcut totul conform regulamentului.

Am început din timpul carierei de jucător. Licențele am început și mi le fac când era la Craiova, cam în 2015-2016, pe la 30 de ani. Am început să mă înscriu la ele. Veneam când puteam. Plecam de la club, veneam la facultate, eram atent la școală, îmi făceam lecțiile. După aia, când am fost la Snagov, iar am început o licență. Încet, încet mi le-am făcut, acum am licența A la 36 de ani.

"Fără BAC nu poți să faci nimic în viață"

Știu că e un efort, dar eu unul, ca fost fotbalist, am înțeles că trebuie muncă ca să devii antrenor, nu îți vine nimic pe tavă. Foarte multă lumea, care n-are BAC-ul luat, încearcă să se ducă spre Moldova, unde arzi niște etape. Nu e vorba că ți-ai făcut vreun plan, dar trebuie să ai lucrurile elementare, lucrurile de bază ar trebui să le ai. Este foarte important un minim de școală, fără BAC nu poți să faci nimic în viață, nu poți să faci absolut. Nu ai cum să faci lucrurile astea importante fără BAC. Și asta ar trebui să înțeleagă toți, pentru că... Ah, am văzut că au scuze. 'Nu merg să-mi dau BAC-ul, că mă duc în cantonament'.

Nu există așa ceva, că nu pierzi nimic. Te ajută ca om, în primul rând. Pentru o săptămână nu pierzi absolut nimic. Oricine se poate lipsi de tine câteva zile. Până la urmă ai o zi într-o săptămână, o zi în cealaltă săptămână și îți dai examenele. Eu am avut noroc că la Sportul era și o atmosferă care nu descuraja învățatul, dusul la examene. Din ce știu eu, cam toți colegii au cursuri făcute, au și BAC-ul luat. Așa a fost, nu știu. Nu e vorba că suntem altă generație, cred că ține și de persoană. Sunt persoane inteligente care nu au BAC-ul luat. Și sunt persoane mai puțin inteligente și au toate studiile făcute. E vorba mai mult de voință și disciplină, cred eu.

"Rădoi era milionar și foarte bine pregătit, dar avea problema cu BAC-ul"

Lucrurile astea îți trebuiesc, nu ai cum să te dezvolți. Oriunde te-ai duce ai nevoie, toată lumea cere diplomele de BAC, mai ales dacă vrei să profesezi în ceva. Fără ele nu se poate. Și dacă ajungi milionar. Ce, Mirel Rădoi nu e milionar? Da, nu e o chestie... Am fost coleg cu Mirel la cursurile pentru licența A. Era perioada când semnase la tineret. Era foarte bine pregătit, era unul dintre cei mai pregătiți antrenori, dar avea această problemă cu BAC-ul, care i-a afectat imaginea.

Eu am avut grupe de juniori la Tg. Mureș și am fost antrenor secund la Tg. Mureș, la Chiajna, la Metaloglobus, la Poli Iași. La Iași am fost doar o săptămână, pentru că atât a mai stat Claudiu Niculescu. Nu eram analist video, cu s-a scris, eram antrenor secund. A fost cu Claudiu situația aia, el a plecat după o săptămână. Acum am luat-o pe drumul meu, să zic așa. Sunt antrenor principal la Agricola Borcea. Am mai fost la Liga 3 la Gloria Băneasa, am promovat cu ei de la liga patra. Eram antrenor secund la Metaloglobus și duminica jucam la Liga 4 pentru mine, îmi făceam cursurile, am familie. Dacă ordonezi bine lucrurile, ai timp să le faci pe toate.

"Școala de antrenori nu e grea. Când faci ceea ce-ți place nu e greu"

E foarte important să te pregătești și să înveți în fiecare zi ca antrenor. Până la urmă și ăsta e un serviciu, nu? Dacă vreau acum să mă fac bucătar, tot trebuie să fac niște cursuri, nu mă angajează nimeni fără diplome. Pentru că degeaba știu eu ceva, tot îți trebuie diplomă.

Același lucru e și cu licențele. Sper să înțeleagă toți că face parte din procesul de formare ca antrenor. Eu am învățat foarte multe lucruri la licență, unii poate n-au învățat, poate știau deja. Eu am învățat foarte multe lucruri. Din experiența celor de acolo, din interacțiunea cu profesorii și colegii, sigur înveți multe lucruri. E un loc unde poți învăța foarte multe, sunt mulți invitați de marcă care țin cursuri.

Am făcut licența cu Goian, cu Rădoi. La un moment dat, dacă încep să povestească ei ce antrenori au avut și ce experiență au avut... Păi cum să nu iei și să înveți lucruri de acolo? Școala de antrenori e foarte importantă și nu e grea. Când faci ceea ce-ți place nu e greu", a declarat Viorel Ferfelea pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea