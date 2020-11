BREAKING NEWS: Spaniolii NU VOR sa mai intre in teren! Scandalul monstru de la Dinamo a ajuns in Marca si As

Situatia dezastruoasa de la Dinamo a ajuns cap de afis si in cele mai renumite ziare din Spania.

AS si Marca, ziare cu renume din Spania, au comentat subiectul incins de la Dinamo, club care este condus de spaniolul Pablo Cortacero.

"Fotbalistii spanioli de la Dinamo Bucuresti ar putea sa nu mai joace niciun joc! Ei au luat aceasta decizie in urma unui vot din vestiar. Jucatorii spanioli de la Dinamo nu au fost platiti de doua luni, iar multi dintre ei nu si-au primit niciun salariu de cand au ajuns in Romania, adica de patru luni. Lasand cariera la o parte, este vorba de niste oameni care nu au vazut nici macar un euro de cinci luni. Promisiunile sunt definite ca fiind minciuni si nu mai au incredere in nimeni.

Toata lumea s-a saturat sa li se spuna ca s-au transferat banii si apoi sa se dovedeasca totul ca fiind o minciuna", scriu jurnalistii de la Marca.

Acestia mentioneaza si de faptul ca in urma unei sedinte care va avea loc martea viitoare, daca fotbalistii vor fi in continuare neplatiti, acestia sunt gata se judece cu clubul.

Cei din Marca puncteaza si faptul ca situatia este atat de dramatica in Stefan cel Mare, incat fizioterapeutii nu dispun nici macar de manusi sau de bani pentru a le cumpara, pentru a le putea face masaje fotbalistilor conform protocoalelor pentru Covid-19.

"Pe 13 august Pablo Cortacero si-a asumat oficial conducerea clubului Dinamo si a promis 10 milioane de euro in primul sezon. A adus 14 jucatori, un nou staff, iar printre intariri se numara Borja Valle, Isma Lopez, Tomas Mejias, Juan Camara, Rene, si Aleix Garcia.

Proiectul care parea extrem de interesant a devenit unul ingrijorator dupa neplata salariilor. O situatie complicata si de permanentele si bizarele minciuni din partea conducerii clubului, iar jucatorii vor sa ia masuri. In caz de forta majora nu vor sa se prezinte la meciul urmator", scriu si jurnalistii de la AS.