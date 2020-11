Reactie de ultima ora a ultrasilor lui Dinamo in scandalul MONSTRU cu spaniolii! "Negoita e principalul vinovat!" Suporterii CER CLUBUL de urgenta

Dinamo se afla intr-o situatie disperata atat din punct de vedere sportiv, cat si financiar si administrativ.

Banii promisi in repetate randuri de Pablo Cortacero nu au ajuns niciodata la club si se pare ca nici nu vor ajunge vreodata. Fotbalistii sunte neplatiti de 3 luni si deja jumatate din ei si-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract.

De asemenea, antrenorul Cosmin Contra este hotarat sa isi dea demisia si, mai presus de toate, clubul din Stefan cel Mare are de achitat niste datorii urgente pana la sfarsitul acestei luni pentru e evita depunctarea.

In acest context, suporterii dinamovisti, din pozitia de actionari ai clubului, au emis un comunicat in care isi prezinta pozitia referitoare la evenimentele petrecute in ultima perioada in club.

Fanii din 'Peluza Catalin Hildan' il acuza in mod direct pe fostul proprietar al clubului, Ionut Negoita, ca este in spatele acestor noi investitori spanioli si ca incearca prin intermediul acestora sa falimenteze clubul, cu scopul de a scapa de anumite documente compromitatoare.

Mai mult decat atat, suporterii dinamovisti cer chiar sesizarea Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor in aceasta situatie dramatica in care a ajuns clubul.

Fanii il considera pe Negoita principalul vinovat pentru situatia in care a ajuns clubul, intrucat el a negociat cu Cortacero si Serdean si pentru ca nu a tinut cont de memorandumul semnat cu suporterii. In acest memorandum, Negoita se angajase sa discute vanzarea clubului exclusiv cu fanii din programul DDB.

De asemenea, suporterii dezvaluie faptul ca fotbalistii mai vechi ai lui Dinamo au ajuns chiar sa regrete perioada in care suporterii s-au ocupat de plata salariilor.

SĂPAȘII și ȘOCARICII sau VINOVAȚII și BENEFICIARII - Episodul 1 Cei 800.000€ s-au pierdut pe drum. Omul a greșit...