"Am luat licenta PRO unde au luat-o si Guardiola si Luis Enrique!" Din izolare direct pe banca Craiovei? Legenda care vrea cu orice pret sa ii antreneze pe olteni: "Astept asta de mult timp!"

O legenda a Craiovei vrea cu orice pret sa ii vina pe banca oltenilor.

Corneliu Papura si-a dat demisia de la Universitatea Craiova acum o saptamana, insa anuntul oficial a fost facut doar astazi de catre club. In ultima vreme s-a vehiculat varianta Edi Iordanescu sa vina pe banca oltenilor, insa acesta a spus ca nu va negocia cu nimeni pana nu i se termina contractul cu Gaz Metan Medias, mai exact pana la finalul lunii iunie. Presedintele oltenilor, Sorin Cartu, a spus ca un antrenor pe care il place si asupra caruia a avut mereu cuvinte de lauda este Cristiano Bergodi, insa o alta varianta ar putea fi si Gica Craioveanu, care a vorbit despre aceasta oportunitate.

"Nu stiam ca domnul Rotaru a anuntat ca Papura si-a dat demisia si chiar ma surprinde acest lucru. Eu l-am respectat pe Cornel si nu pot sa comentez de ce a plecat sau de ce a fost demis pentru ca nu am niciun amanunt.

Domnul Rotaru a spus ca voi intra in procesul de obtinere a licentei PRO? Nu este adevarat! Va anunt ca eu am licenta PRO de trei ani. Am facut scoala acolo unde au facut-o si Guardiola si Luis Enrique. Scaloni, selectionerul Argentinei, ati auzit de ei? Glumesc!

Am fost coleg de generatie de la scoala cu Redondo, Valeron, cam "puscarie: de fotbalisti si astia, nu? Glumesc din nou. Voiam doar sa va informez de licenta mea PRO. Eu ma simt pregatit sa preiau Craiova, dar voi credeti ca eu ma bag in seama aiurea? Daca nu sunt dorit nu imi place sa ma bag in seama. Astept sa vad si eu daca o sa mi se propuna ceva! Astept de cand am luat licenta PRO sa devin antrenorul echipei mele de suflet", a declarat Gica Craioveanu, la Prosport.