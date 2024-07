Prima companie care și-a retras publicitatea la Olimpiadă, după ceremonia de deschidere considerată eretică

C Spire și-a retras publicitatea de la JO 2024

Compania de telecomunicații și tehnologie C Spire, care are sediul în statul american Mississippi, a anunțat că își retrage toată publicitatea care are legătură cu Jocurile Olimpice de la Paris, după controversata ceremonie de deschidere.

Președintele și CEO-ul companiei, Suzy Hays, a declarat într-un comunicat oficial că "C Spire sprijină sportivii care au muncit atât de mult pentru a fi parte a Jocurilor Olimpice. Cu toate acestea, nu vrem face să fim părtași la batjocura și descrierea inacceptabilă a unui moment sacru precum 'Cina cea de taină', motiv pentru care ne retragem reclamele de la Jocurile Olimpice".

Compania, cunoscută în trecut ca Cellular South Inc., a fost înființată în 1988 și reprezintă unul dintre cei mai mari provideri de internet, telecomunicații, servicii de stocare în cloud și management al serviciilor IT pentru statele americane Mississippi, Alabama și Tennessee (aproximativ 15 milioane de locuitori, cumulat).

Ceremonia de deschidere a adus acuzații de eretism și propagandă LGBTQ

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris a fost prima în care delegațiile participante nu au defilat pe stadion, ci au fost purtate de parje pe fluviul Sena. Spectacolul a fost completat cu muzică de calitate, dans și episoade spectaculoase pirotehnice și de jocuri de lumini.

Dar spectacolul avangardist gândit de Thomas Jolly (directorul artistic al ceremoniei de deschidere) nu a fost pe placul tuturor spectatorilor și telespectatorilor, care au apreciat că femeile cu barbă, travestiții și sexualizarea excesivă reprezintă un vehicul de propaganda LGBTQ, care nu are ce căuta la inaugurarea unui eveniment sportiv urmărit de două milioane de persoane.

De asemenea, una dintre imagini a împărțit Franța în două, considerând că prezintă similitudini cu celebra pictură "Cina cea de Taină" a lui Leonardo da Vinci, dar că parodiază sacralitatea evenimentului deosebit de important pentru credincioșii creștini prin înlocuirea personajelor istorice cu unele din universul LGBTQ. În plus, pe rețelele sociale au apărut acuzații incredibile, precum că unele scenete încearcă chiar să normalizeze sexul in grup, satanismul și pedofilia.

În Franța, catolicii reprezintă 47% dintre cei care se declară credincioși, iar numărul total al creștinilor este de peste 50%, în timp ce ateii, agnosticii și raționaliștii reprezintă 33% dintre respondenții sondajului. Conducătorii religiilor creștine (2.4 miliarde de persoane) și islamice (1.9 miliarde de persoane) consideră încă homosexualitatea un păcat capital, în ciuda progresului înregistrat de organizațiile pentru drepturile minorităților sexuale în America de Nord și Europa de Vest.

Foto - Getty Images